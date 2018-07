Pavić branio mirovinsku reformu i u Saboru, oporba ga sasjekla

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić saborsku raspravu o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju iskoristio je u utorak kako bi objasnio ciljeve najavljene mirovinske reforme, istaknuvši kako deficit mirovinskog sustava godišnje iznosi 17 milijardi kuna i kako je cilj reforme da mirovine sadašnjih i budućih umirovljenika budu veće.

Prosječni staž umirovljenika u Hrvatskoj samo je 30 godina, samo 20 posto hrvatskih umirovljenika ima preko 40 godina radnog staža, mirovine su male i iznose 42 posto prosječne plaće, a godišnji deficit mirovinskog sustava je 17 milijardi kuna odnosno 17 milijardi kuna prikupimo manje nego što je potrebno za isplatu mirovina iz prvog stupa i on će se s godinama povećavati, nabrojao je ministar obrazlažući razloge za mirovinsku reformu.

Kazavši kako se reformom predlaže duži ostanak u svijetu rada i unapređenje sustava generacijske solidarnosti, Pavić je naglasio kako "nema nacionalizacije drugog mirovinskog stupa".

"Najbitnije je da ova Vlada želi veće mirovine za buduće umirovljenike", kazao je Pavić dodavši kako će to koštati 35 do 40 milijardi kuna do 2040. godine.

Oporba je njegovo izlaganje nazvala PR-om kojim pokušava obraniti neobranjivo i optužila ga da obmanjuje javnost.

"Iskoristili ste ovu govornicu za PR svoga prijedloga", kazao je ministru Mostov Tomislav Panenić koji smatra da više ljudi vjeruje Angeli Merkel i da će s par godina rada u Njemačkoj stvoriti bolju budućnost nego Vladi premijera Andreja Plenkovića i njemu osobno.

"Ovakvim izjavama ja mislim da samo vi potičete ljude na odlazak u Njemačku, mislim da nam to nije cilj", uzvratio mu je Pavić.

Da ministar brani neobranjivo smatra Željko Jovanović (SDP). "Pokušavate prodati jednu novu pljačku, pljačku vrijednu 90 milijardi kuna naših umirovljenika i istovremeno ucjenjujete hrvatske građane, hrvatske umirovljenike nudeći im da ćete im dati povećanje od 27 posto ukoliko se odreknu svega onog što su štedili cijeli svoj radni vijek", kazao je Jovanović.