Gospodarstvo EU-a zamjetno usporilo, ostvaren najslabiji rezultat od 2023.

Najnovija procjena BDP-a temelji se na podacima zemalja članica koji "pokrivaju" 99 posto BDP-a eurozone i EU-a, dok se preliminarna procjena BDP‑a temelji na podacima 19 zemalja članica i "pokriva" 96 posto BDP‑a eurozone te 94 posto BDP‑a Europske unije, napominju iz Eurostata.

Izračuni pokazuju najslabiji rezultat od kraja 2023. g odine kada je aktivnost na oba područja bila stagnirala.

Na razini Unije uvećana je za 0,2 posto, nakon 0,5-postotnog rasta u prvom kvartalu, objavio je Eurostat, potvrdivši preliminarne procjene za oba područja, objavljene krajem srpnja.

Gospodarska aktivnost u eurozoni porasla je u drugom tromjesečju za 0,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kad je bila porasla za 0,6 posto, izračunali su statističari na temelju sezonski prilagođenih podataka.

U izvješću Eurostata nisu raspoloživi podaci za Hrvatsku, Dansku, Grčku, Latviju, Luksemburg i Maltu, pokazuju tablice.

Rumunjska na čelu

Prema podacima kojima je Eurostat raspolagao, najsnažnije je u razdoblju od travnja do lipnja na tromjesečnoj razini poraslo rumunjsko gospodarstvo, za 1,2 posto.

Slijedi Poljska s rastom aktivnosti za 0,8 posto, a blizu su i Španjolska, Bugarska i Slovenija, s rastom aktivnosti za 0,7 posto u odnosu na prva tri ovogodišnja mjeseca.

Najblaži rast ostvarile su Nizozemska, Austrija, Slovačka i Švedska, za 0,1 posto, dok je u Finskoj aktivnost stagnirala.

Daleko najveći pad aktivnosti na tromjesečnoj razini zabilježen je u Irskoj, za jedan posto, a smanjena je i u Njemačkoj i Italiji, za 0,1 posto, kao što je bila pokazala preliminarna procjena.

Marginalno usporavanje

Godišnja usporedba pokazuje rast gospodarstva eurozone u drugom tromjesečju za 1,4 posto, tek neznatno blaži nego u prethodna tri mjeseca kada je iznosio 1,5 posto, pokazuju novi Eurostatovi izračuni koji su također u skladu s preliminarnim procjenama.

Istodobno, bruto domaći proizvod EU-a uvećan je za 1,5 posto, nakon 1,6-postotnog rasta u prva tri mjeseca u odnosu na isto razdoblje lani, kao što je pokazala preliminarna procjena.

Rast je na oba područja usporio na godišnjoj razini prvi puta od prošlog ljeta.

Irska na čelu

Daleko najsnažniji rast na godišnjoj razini zabilježila je i u drugom tromjesečju Irska, za čak 16,2 posto, u skladu s preliminarnom procjenom.

Slijede Cipar i Bugarska, s rastom aktivnosti za 3,3 odnosno 3,1 posto. Blizu su i Litva i Poljska, s rastom od tri posto.

Najslabiji rezultat u "velikoj četvorci" zabilježile su Njemačka i Italija, gdje je gospodarska aktivnost porasla za skromnih 0,4 posto.

U Austriji i Mađarskoj aktivnost je porasla tek 0,1 odnosno 0,2 posto, pokazuju Eurostatovi podaci.