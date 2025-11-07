zabrinjavajuće izvješće

Njemačka je u opasnosti: Rizici utječu na stabilnost, jedan faktor se izdvaja

M.Da./Hina

07.11.2025 u 05:00

Njemačka, ilustrativna fotografija
Njemačka, ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: LUKAS BARTH-TUTTAS
Financijska stabilnost Njemačke u pojačanoj je opasnosti, uz visoku razinu duga u Europi i pogoršanu kvalitetu kreditnog portfelja domaćeg bankarskog sektora, upozorila je u četvrtak Bundesbanka

Njemačku središnju banku brinu sve veće razine duga u Europi i opasnost po njemačku financijsku stabilnost koja iz njih proizlazi.

Visoki udjeli javnog duga u BDP-u u Europi, s trendom rasta, predstavljaju rizik, smatraju u Bundesbanku, dodajući da veća javna potrošnja i teret kamata narušavaju održivost duga pojedinih zemalja.

Njemački financijski sustav duboko je integriran u europski, a obzirom na ključnu povezanost države i banaka, to bi moglo predstavljati značajan rizik za njegovu stabilnost, objašnjava član izvršnog odbora Bundesbanka Michael Theurer.

Nema jamstva održivosti

Njemački fiskalni propisi nedavno su dopunjeni i ne jamče održivost na dulji rok niti usklađenost s fiskalnim propisima EU-a, što će možda na srednji rok iziskivati prilagodbe fiskalne politike, dodao je dužnosnik Bundesbanka.

Među rizicima središnja banka izdvojila je i rizik za kvalitetu portfelja njemačkih banaka u uvjetima previše neizvjesnog okruženja.

Obujam nenaplativih kredita raste već neko vrijeme, uglavnom zbog problema u sektoru komercijalnih nekretnina. Banke pojačano moraju provoditi prilagodbe vrijednosti svojih kreditnih portfelja, premda kažu da su neizvršene kreditne obveze još uvijek "unutar okvira u kojima je moguće njima upravljati".

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Mc Photo/Ohde / Alamy

Neizvjesnost u trgovini i gospodarstvu

Ocjenu o pogoršanom makrofinancijskom okruženju u ovoj godini u Bundesbanku potkrepljuju i neizvjesnošću u trgovini i u gospodarstvu i tvrdokornim geopolitičkim napetostima. Ekonomska slabost zahvaća različite dijelove gospodarstva, a rizik potenciraju i carine, upozoravaju.

"Promjenjiva i protekcionistička američka trgovinska politika opterećuje globalno gospodarstvo, a ne samo njemačku industriju ovisnu o izvozu“, rekao je član uprave Bundesbanke Michael Theurer.

"Njemački korporativni sektor istodobno sve više opterećuju strukturni izazovi", upozorava dužnosnik njemačke središnje banke.

Problem je, po mišljenju ekonomista, što Europa treba postići dugotrajno stabilan gospodarski rast kako bi dug postao održiviji. Trenutno je njezin potencijalni rast zaglavio na stopama od oko 1,3 do 1,4 posto godišnje, primjećuje agencija Reuters. Njemačko gospodarstvo više-manje stagnira već dvije godine, a i u 2025. rast bi trebao biti marginalan.

