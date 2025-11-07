Njemačka je u opasnosti: Rizici utječu na stabilnost, jedan faktor se izdvaja

Financijska stabilnost Njemačke u pojačanoj je opasnosti, uz visoku razinu duga u Europi i pogoršanu kvalitetu kreditnog portfelja domaćeg bankarskog sektora, upozorila je u četvrtak Bundesbanka

Njemačku središnju banku brinu sve veće razine duga u Europi i opasnost po njemačku financijsku stabilnost koja iz njih proizlazi. Visoki udjeli javnog duga u BDP-u u Europi, s trendom rasta, predstavljaju rizik, smatraju u Bundesbanku, dodajući da veća javna potrošnja i teret kamata narušavaju održivost duga pojedinih zemalja. Njemački financijski sustav duboko je integriran u europski, a obzirom na ključnu povezanost države i banaka, to bi moglo predstavljati značajan rizik za njegovu stabilnost, objašnjava član izvršnog odbora Bundesbanka Michael Theurer.

Nema jamstva održivosti Njemački fiskalni propisi nedavno su dopunjeni i ne jamče održivost na dulji rok niti usklađenost s fiskalnim propisima EU-a, što će možda na srednji rok iziskivati prilagodbe fiskalne politike, dodao je dužnosnik Bundesbanka. Među rizicima središnja banka izdvojila je i rizik za kvalitetu portfelja njemačkih banaka u uvjetima previše neizvjesnog okruženja. Obujam nenaplativih kredita raste već neko vrijeme, uglavnom zbog problema u sektoru komercijalnih nekretnina. Banke pojačano moraju provoditi prilagodbe vrijednosti svojih kreditnih portfelja, premda kažu da su neizvršene kreditne obveze još uvijek "unutar okvira u kojima je moguće njima upravljati".