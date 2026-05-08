Ni agresivne promotivne prodaje ne privlače kupce u fast food restorane

Najveći svjetski lanac brze hrane u prvom je tromjesečju ostvario usporediv rast prodaje u SAD-u od 3,9 posto, dok su analitičari očekivali rast od 4,2 posto.

Nakon višegodišnjeg podizanja cijena, lanci brze hrane sve se više oslanjaju na promotivne akcije i povoljnije jelovnike kako bi zadržali kupce, koji smanjuju potrošnju.

Pritisak na kućanstva

Izvršni direktor Chris Kempczinski upozorio je da je poslovno okruženje i dalje "izazovno", iako je kompanija nadmašila očekivanja Wall Streeta po pitanju prihoda i dobiti, što je poguralo cijenu dionica u pred-trgovanju za oko tri posto.

Slične trendove prijavili su i drugi američki lanci restorana, uključujući Wingstop i Domino’s, upozoravajući da rast cijena goriva, povezan s ratom u Iranu, pritišće potrošnju kućanstava.