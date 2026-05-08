Ni agresivne promotivne prodaje ne privlače kupce u fast food restorane

McDonald’s je u četvrtak izvijestio o slabijem rastu prodaje u SAD-u od očekivanog, što pokazuje da ni agresivnije promotivne ponude nisu uspjele privući kupce suočene s rastućim životnim troškovima
Najveći svjetski lanac brze hrane u prvom je tromjesečju ostvario usporediv rast prodaje u SAD-u od 3,9 posto, dok su analitičari očekivali rast od 4,2 posto.
Nakon višegodišnjeg podizanja cijena, lanci brze hrane sve se više oslanjaju na promotivne akcije i povoljnije jelovnike kako bi zadržali kupce, koji smanjuju potrošnju.
Pritisak na kućanstva
Izvršni direktor Chris Kempczinski upozorio je da je poslovno okruženje i dalje "izazovno", iako je kompanija nadmašila očekivanja Wall Streeta po pitanju prihoda i dobiti, što je poguralo cijenu dionica u pred-trgovanju za oko tri posto.
Slične trendove prijavili su i drugi američki lanci restorana, uključujući Wingstop i Domino’s, upozoravajući da rast cijena goriva, povezan s ratom u Iranu, pritišće potrošnju kućanstava.
Analitičari navode da kupci s nižim prihodima postaju sve oprezniji te češće biraju pojedinačne artikle umjesto kompletnih obroka.
Promet u McDonaldsovim restoranima tijekom tromjesečja bio je neujednačen. Broj kupaca u siječnju pao je za 1,3 posto zbog zimskih oluja, dok je u veljači porastao 3,8 posto zahvaljujući oporavku potražnje, pokazali su podaci tvrtke Placer.ai.
U ožujku se pak broj kupaca smanjio za 1,2 posto, unatoč novim proizvodima na jelovniku.
Kako bi privukao kupce osjetljive na cijene, McDonald’s je u travnju proširio svoju platformu McValue novim ponudama u rasponu između tri i četiri dolara.
Na globalnoj razini usporediva prodaja porasla je 3,8 posto, nešto manje od očekivanih 3,95 posto, ali ipak znatno bolje od prošlogodišnjeg pada od jedan posto.
Ukupni prihodi kompanije dosegnuli su 6,52 milijarde dolara i premašili očekivanja analitičara od 6,47 milijardi dolara, dok je prilagođena dobit po dionici iznosila 2,83 dolara, iznad očekivanih 2,74 dolara.