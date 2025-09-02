Taco Bell odlučio pokušati s AI-jem. Odustali nakon što je netko naručio 18.000 čaša vode

Glavni direktor za digitalnu tehnologiju Taco Bella, Dane Mathews , priznao je za Wall Street Journal kako je i sam imao mješovita iskustva. Dio kupaca na društvenim mrežama požalio se da sustav stalno pokušava dodati piće uz narudžbu, dok je jedan korisnik uspio srušiti aplikaciju narudžbom od '18.000 čaša vode'.

Taco Bell razmatra hoće li usporiti širenje svojih drive-thru sustava pokretanih umjetnom inteligencijom nakon što su kupci počeli prijavljivati poteškoće s narudžbama, a pojedinci sustave namjerno pokušavali sabotirati. Glasovni AI, uveden s ciljem da ubrza naručivanje i smanji opterećenje zaposlenika, trebao je biti implementiran u stotinama restorana diljem SAD-a, no iskustva s terena pokazala su da tehnologija još uvijek nije spremna u potpunosti zamijeniti ljude.

Iako je Yum! Brands, vlasnik lanca, prošle godine najavio da će AI donijeti veću točnost, kraće čekanje i konzistentnije korisničko iskustvo, Mathews sada tvrdi da se planovi moraju prilagoditi. Prema njegovim riječima, restorani s velikim prometom 'možda će i dalje trebati ljudske zaposlenike na prvoj liniji', dok bi AI mogao funkcionirati bolje u manje opterećenim okruženjima. Dodao je i da će 'osoblje dobiti dodatnu obuku kako bi znalo kada koristiti AI, a kada ručno preuzeti narudžbe'.

Odluka dolazi u trenutku kada se i drugi lanci brze hrane bore s izazovima automatizacije. McDonald’s je prošle godine povukao svoje AI sustave iz više od stotinu restorana nakon što su korisnici prijavili niz bizarnih pogrešaka, uključujući dodavanje slanine u sladoled ili stotine dolara vrijednih pilećih medaljona u narudžbe.

Iako AI nudi potencijalne prednosti za učinkovitost i profitabilnost, primjeri Taco Bella i McDonald’sa pokazuju da umjetna inteligencija u drive-thru usluzi još uvijek ima dug put do potpune pouzdanosti, piše Independent.