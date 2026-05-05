Končar - Energetski transformatori šire svoje kapacitete: Ulažu 260 milijuna eura i otvaraju 350 novih radnih mjesta

Na zagrebačkom Jankomiru u utorak je položen kamen temeljac za proširenje tvornice Končar - Energetski transformatori (KPT), strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i Končara, vrijednom oko 260 milijuna eura
Realizacijom projekta, kako je rečeno, dodatno će se učvrstiti pozicija jedne od vodećih svjetskih tvornica velikih energetskih transformatora, uz istodobno povećanje njezinih proizvodnih kapaciteta.
Svečanosti je nazočio premijer Andrej Plenković koji je istaknuo važnost tog industrijskog projekta za Hrvatsku.
Riječ je o snažnom investicijskom ciklusu u kojem Končar, koji u suradnji s partnerima ulaže ukupno 800 milijuna eura, izravno povezan s jednom od ključnih globalnih tema - energijom, energetikom i razvojem energetskih mreža.
Investicija u proširenje tvornice energetskih transformatora, ulaganje od 260 milijuna eura, uz otvaranje 350 novih radnih mjesta, sjajna je vijest i predstavlja važan i konkretan korak naprijed, kazao je Plenković napominjući kako ovim projektom Končar dodatno jača svoju industrijsku snagu, izvozni potencijal i poziciju među vodećim proizvođačima u energetskom sektoru.
Poruka je snažna - 'investiranje u industriju, u proizvodnju, u znanje i to u partnerstvu s globalnim liderom, a vi ste zajedno sa Siemens Energy-em jedan od globalnih lidera', kazao je.
Rekao je i kako se investicija uklapa u strategiju razvoja hrvatske industrije u sljedećih desetak godina koja stavlja naglasak na digitalizaciju, automatizaciju, razvoj umjetne inteligencije, veća ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj industrije dvojne namjene što je osobito značajno kada se uz energetiku jako puno ulaže i u obranu te jačanje strateških proizvodnih kapaciteta.
Ovaj projekt jača cijeli naš industrijski sektor, istaknuo je Plenković napominjući kako je ključna poruka da 'bez energije nema gospodarstva, a bez snažne industrije nema stvarnog gospodarskog napretka.'
Predsjednik Uprave Končar- Energetskih transformatora Boris Potočki istaknuo je kako ova investicija predstavlja iskorak koji nadilazi povećanje kapaciteta, te se radi o jačanju dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu.
Nadovezujući se na investicijski ciklus započet 2022. godine, trenutačno proširenje predstavlja sljedeću fazu dugoročne strategije rasta, rekao je. Projekt će rezultirati otvaranjem oko 350 novih radnih mjesta, od čega 250 u proizvodnji i 100 za visoko kvalificirane stručnjake.
'Dugogodišnje partnerstvo Končara i Siemens Energyja omogućuje učinkovit odgovor na rastuću potražnju za energetskim transformatorima u razdoblju u kojem su globalni opskrbni lanci i dalje pod pritiskom. Kontinuiranim širenjem proizvodnih kapaciteta jača se otpornost opskrbnog lanca te se pouzdano podržavaju kupci u realizaciji ključne elektroenergetske infrastrukture', rekao je član Uprave Siemens Energyja Tim Holt.
Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak je istaknuo kako partnerstvo sa Siemens Energyjem već desetljećima donosi konkretne rezultate, a ova investicija njegov je logičan nastavak.
'Zajedno razvijamo projekte koji imaju globalni doseg i koji potvrđuju da sinergija međunarodnog iskustva i domaće industrijske ekspertize može stvarati dugoročnu vrijednost u pozicioniranju Hrvatske na globalnoj karti energetske tranzicije', kazao je.
'Ova investicija vrijedna nekih 260 milijuna eura, kada se pogleda u ukupnoj slici onoga što je Končar najavio, odnosno investicije od preko 550 milijuna eura u razvoj proizvodnih kapaciteta, znači gotovo 800 milijuna eura u sljedeće tri godine investicija u Hrvatskoj. Investicija je u industriju za koju mnogi govore da u Hrvatskoj ne postoji, a ove brojke na najbolji mogući način opisuju suprotno: da se industrija snažno razvija i da je Končar predvodnik razvoja te industrije', rekao je Kolak.
Končar - Energetski transformatori (KPT) prvo je zajedničko društvo Siemens Energyja i Končara koje je s radom započelo još 1995., a danas predstavlja jednu od najboljih tvornica velikih energetskih transformatora u svijetu. U KPT-u Siemens Energy ima 51 posto% vlasničkog udjela, a KONČAR 49 posto.