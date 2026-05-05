Končar - Energetski transformatori šire svoje kapacitete: Ulažu 260 milijuna eura i otvaraju 350 novih radnih mjesta

Na zagrebačkom Jankomiru u utorak je položen kamen temeljac za proširenje tvornice Končar - Energetski transformatori (KPT), strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i Končara, vrijednom oko 260 milijuna eura

Realizacijom projekta, kako je rečeno, dodatno će se učvrstiti pozicija jedne od vodećih svjetskih tvornica velikih energetskih transformatora, uz istodobno povećanje njezinih proizvodnih kapaciteta. Svečanosti je nazočio premijer Andrej Plenković koji je istaknuo važnost tog industrijskog projekta za Hrvatsku. Riječ je o snažnom investicijskom ciklusu u kojem Končar, koji u suradnji s partnerima ulaže ukupno 800 milijuna eura, izravno povezan s jednom od ključnih globalnih tema - energijom, energetikom i razvojem energetskih mreža.

Investicija u proširenje tvornice energetskih transformatora, ulaganje od 260 milijuna eura, uz otvaranje 350 novih radnih mjesta, sjajna je vijest i predstavlja važan i konkretan korak naprijed, kazao je Plenković napominjući kako ovim projektom Končar dodatno jača svoju industrijsku snagu, izvozni potencijal i poziciju među vodećim proizvođačima u energetskom sektoru. Poruka je snažna - 'investiranje u industriju, u proizvodnju, u znanje i to u partnerstvu s globalnim liderom, a vi ste zajedno sa Siemens Energy-em jedan od globalnih lidera', kazao je. Rekao je i kako se investicija uklapa u strategiju razvoja hrvatske industrije u sljedećih desetak godina koja stavlja naglasak na digitalizaciju, automatizaciju, razvoj umjetne inteligencije, veća ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj industrije dvojne namjene što je osobito značajno kada se uz energetiku jako puno ulaže i u obranu te jačanje strateških proizvodnih kapaciteta. Ovaj projekt jača cijeli naš industrijski sektor, istaknuo je Plenković napominjući kako je ključna poruka da 'bez energije nema gospodarstva, a bez snažne industrije nema stvarnog gospodarskog napretka.' Predsjednik Uprave Končar- Energetskih transformatora Boris Potočki istaknuo je kako ova investicija predstavlja iskorak koji nadilazi povećanje kapaciteta, te se radi o jačanju dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu. Nadovezujući se na investicijski ciklus započet 2022. godine, trenutačno proširenje predstavlja sljedeću fazu dugoročne strategije rasta, rekao je. Projekt će rezultirati otvaranjem oko 350 novih radnih mjesta, od čega 250 u proizvodnji i 100 za visoko kvalificirane stručnjake.