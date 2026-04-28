Potpisan povijesni sporazum: BiH dobiva pristup LNG terminalu na Krku

Premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto u utorak su potpisali sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija koji će plinskom infrastrukturom spojiti dvije zemlje.

Vlada je ranije u utorak na telefonskoj sjednici donijela odluku o pokretanju postupka sklapanja tog sporazuma, a ranije tijekom dana to su po hitnom postupku učinili i predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara. Krišto i Plenković potom su ga potpisali u Dubrovniku, na samitu Inicijative triju mora. Riječ je o „povijesnom projektu” koji mijenja „ekonomsku i političku stvarnost” na prostoru Hrvatske i BiH, ocijenio je šef bosanskohercegovačke diplomacije Elmedin Konaković. „Ovo je jako dobar sporazum”, dodao je u prolazu Plenković koji će širu izjavu dati kasnije.

Hrvatska tražila ekonomsku opravdanost Hrvatska je potpisivanje uvjetovala ekonomskom opravdanosti projekta, odnosno minimalnim zakupom transportnog kapaciteta. Krišto je rekla da to neće usporiti realizaciju. „To je hrvatska strana dobro istaknula u pregovorima i to uozbiljava sve nas. Tako i mi možemo vjerovati da će taj projekt konkretno zaživjeti i u rokovima koji će se dogovoriti sukladno idućim sporazumima“, poručila je. Sporazumom se uređuju osnove suradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije na pravcu Zagvozd –Posušje s pravcima Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik i Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar te odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu kao i prema Čapljini. Dodatni pravac plinovoda unutar BiH predviđen je između Kladnja i Tuzle. Na potpisivanju su bili i američki ministar energetike Chris Wright i veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw. „Više energije je put prema blagostanju”, rekao je Wright.

Hrvatska i BiH potpisale sporazum o Južnoj interkonekciji







