Hrvatske tvrtke stoje u redu za uključenje u ključni sektor: 'Postoji puno veći potencijal'

Već 183 tvrtke u Hrvatskoj su mapirane kako bi se procijenilo koliki je njihov potencijal za sudjelovanje u domaćoj obrambenoj industriji. Dio njih već aktivno sudjeluje, dok neke, poput Končara, jasno izražavaju želju za suradnjom u pogledu međunarodne prisutnosti i izvoza rješenja.

"U mapiranje se uključilo do ponedjeljka 183 tvrtke i od te 183 tvrtke 70 je onih koji već rade za obrambenu industriju. Znači postoji puno veći potencijal nego što je zapravo to sada, rekla je za HRT voditeljica Odjela za industriju HGK, Tajana Kesić Šapić.

Dodala je da tvrtke mogu sudjelovati u aktivnostima povezivanja s domaćim i stranim institucijama i tvrtkama. Jedan od puteva suradnje mogao bi biti pronalaženje specifičnih niša i uključivanje u dobavne lance.

"Mi sada imamo jako puno nabava koje radi Ministarstvo obrane, gdje nabavlja opremu izvana. U Hrvatskoj, zapravo, nema proizvođača i nama je u cilju, ukoliko se već kupuje oprema izvana, da naše tvrtke budu uključene s nekim minimalnim postotkom u realizaciju tih projekata, kako bi sredstva ipak na neki način ostala i u Hrvatskoj", rekla je Kesić Šapić.