Hrvatska obrambena industrija predstavila se u Njemačkoj: 26 tvrtki pokazalo što ima

U njemačkom Nürnbergu od 23. do 25. veljače svoje proizvode predstavlja 26 hrvatskih tvrtki. Ovaj nacionalni štand prvi je po redu sajamski nastup na temelju Sporazuma o suradnji za organizaciju nastupa na međunarodnim sajmovima obrambene industrije između Ministarstva obrane, Ministarstva gospodarstva, Agencije Alan i HGK.

"Naše su tvrtke provjereni dobavljači s vrhunskim proizvodima. Imaju jasne razvojne ambicije – žele širiti kapacitete, ulagati u nove proizvode, jačati izvoz, digitalizirati se. Sajmovi su ključno mjesto za daljnji rast i razvoj, a posebice Enforce Tac koji okuplja i državne institucije i sigurnosne službe. Presudan je trenutak jer obrambena politika postaje i industrijska politika, postaje osnova za inovacije i nove tehnologije te gospodarski rast. U tom okviru mi smo aktivni sudionici, ne samo promatrači", rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.