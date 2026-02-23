sajam enforce tac

Hrvatska obrambena industrija predstavila se u Njemačkoj: 26 tvrtki pokazalo što ima

M.Da.

23.02.2026 u 22:49

Hrvatski štand na sajmu Enforce Tac
Hrvatski štand na sajmu Enforce Tac Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HGK
Bionic
Reading

Na sajmu Enforce Tac, u društvu od više od tisuću izlagača iz preko pedeset država, predstavlja se i hrvatska obrambena industrija

U njemačkom Nürnbergu od 23. do 25. veljače svoje proizvode predstavlja 26 hrvatskih tvrtki. Ovaj nacionalni štand prvi je po redu sajamski nastup na temelju Sporazuma o suradnji za organizaciju nastupa na međunarodnim sajmovima obrambene industrije između Ministarstva obrane, Ministarstva gospodarstva, Agencije Alan i HGK.

"Naše su tvrtke provjereni dobavljači s vrhunskim proizvodima. Imaju jasne razvojne ambicije – žele širiti kapacitete, ulagati u nove proizvode, jačati izvoz, digitalizirati se. Sajmovi su ključno mjesto za daljnji rast i razvoj, a posebice Enforce Tac koji okuplja i državne institucije i sigurnosne službe. Presudan je trenutak jer obrambena politika postaje i industrijska politika, postaje osnova za inovacije i nove tehnologije te gospodarski rast. U tom okviru mi smo aktivni sudionici, ne samo promatrači", rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

vezane vijesti

Renomirana domaća imena

Na hrvatskom štandu svoje proizvode predstavlja tvrtka Šestan-Busch, čije je dosadašnje iskustvo izlaganja na sajmovima izrazito uspješno i s dogovorenim konkretnim poslovima. Predstavlja se i tvrtka HS Produkt, poznata po razvoju pištolja i jurišnih pušaka, čiji su proizvodi prisutni diljem svijeta i na najzahtjevnijim tržištima. Na nacionalnom štandu također je i osječka Orqa sa svojim besposadnim letjelicama različitih namjena, koje su se profilirale kao ključni segment hrvatske vojne industrije.

Hrvatski štand na sajmu Enforce Tac
Hrvatski štand na sajmu Enforce Tac Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HGK

"Nastup hrvatskih tvrtki obrambene industrije prvi put na nacionalnom štandu na međunarodnom sajmu prilika je da se zajednički, pod hrvatskim obilježjima, na pravi način predstave europskoj, pa i svjetskoj javnosti. Ministarstvo obrane i Vlada RH poseban fokus stavljaju na hrvatsku obrambenu industriju. U opremanju Hrvatske vojske vodimo računa da u tim procesima sudjeluju hrvatske tvrtke. Osnaživanjem domaćih obrambenih tvrtki utječemo na ukupnu sigurnost i smanjujemo ovisnost o stranim dobavnim lancima", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Na štandu je veliki broj tvrtki s proizvodima dvojne namjene – za vojne i civilne potrebe – a posebno iz segmenta tekstilne industrije. Tekstilna tvrtka Čateks već je prvoga dana održala razgovore s mađarskim Ministarstvom obrane.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
znak pažnje

znak pažnje

Stižu uskrsnice za umirovljenike: U jednom gradu čak 120 eura, nekima ništa
suzbijanje mešetarenja

suzbijanje mešetarenja

Uvodi se ograničenje gotovinskog plaćanja: U nekim situacijama potrebna i osobna iskaznica
globalna carinska uredba

globalna carinska uredba

Nova poruka iz Bijele kuće: Uvodimo carine od 15 posto na uvoz iz EU

najpopularnije

Još vijesti