Digitalni euro pod povećalom: Šefica ECB-a skeptična, javno je izrazila sumnju

Niz velikih banaka u eurozoni, uključujući Societe Generale, već neko vrijeme rade na uspostavljanju kriptoimovine povezane s eurom, nastojeći se probiti na tržište kojim dominira američki dolar u potezu za koji neki smatraju da bi mogao povećati privlačnost zajedničke europske valute.

No Lagarde je rekla da su dokazi u korist "stablecoina" denominiranih u eurima "znatno slabiji no što se čine" jer su takve valute izložene navali ulagača tijekom tržišnih previranja i oslabljuju ECB-ovu mogućnost da svojim odlukama o kamatnim stopama dosegnu sve kutke gospodarstva.

"Ti kompromisi prevladavaju kratkotrajnu korist koju bi stablecoini denominirani u euru mogli donijeti u uvjete financiranja i međunarodni dosegu", rekla je šefica ECB-a u govoru u Španjolskoj.

"Ako želimo osnažiti međunarodnu privlačnost eura, najučinkovitiji način za postizanje tog cilja nisu digitalne valute", naglasila je Lagarde.