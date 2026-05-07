PORAST OD LANI

Croatia Airlines povećao broj putnika: U četiri mjeseca prevezli skoro 570 tisuća osoba

I.K./Hina

07.05.2026 u 11:46

Croatia Airlines, kabina zrakoplova
Croatia Airlines, kabina zrakoplova Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines (CA) u prva četiri mjeseca ove godine prevezao je ukupno 569.415 putnika, što je 104.108 putnika odnosno 22 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, izvijestili su iz te kompanije u četvrtak.

Ostvareni rezultati potvrđuju nastavak snažnog operativnog rasta kompanije i povećanje tržišnog udjela Croatia Airlinesa na hrvatskom zrakoplovnom tržištu, naveli su u priopćenju iz CA.

U priopćenju se navodi i da je prva četiri mjeseca Croatia Airlines ostvario rast u svim ključnim putničkim pokazateljima. U domaćem prometu prevezeno je 140.292 putnika, što je 13.887 putnika više nego lani, odnosno rast od 11 posto. U međunarodnom redovitom prometu prevezeno je 424.437 putnika, što je 87.454 putnika više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno rast od 26 posto. U charter prometu prevezeno je 4.686 putnika, odnosno 2.767 putnika više nego lani.

Zrakoplovi Croatia Airlinesa u razdoblju od siječnja do kraja travnja ostvarili su 7.451 uzlijetanje, što je 222 leta više nego u istom razdoblju 2025. godine, odnosno rast od tri posto. Unatoč povećanju kapaciteta, Croatia Airlines je ostvario i višu popunjenost kabine: putnički faktor popunjenosti u prva četiri mjeseca 2026. godine za 4,3 postotna boda viši je u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, navode iz kompanije.

vezane vijesti

Obnova flote

Taj rast u prva četiri mjeseca 2026. godine odvija se u trenucima najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti kompanije, odnosno obnove flote novim zrakoplovima Airbus A220, ali i velike krize koja je u zrakoplovnoj industriji izazvana ratom na Bliskom istoku i više nego dvostrukim povećanjem cijena goriva, navode. Snažan rast prometa u prva četiri mjeseca posebno je važan u kontekstu predsezone, u kojoj zračna povezanost ima ključnu ulogu u jačanju turističkih dolazaka i produljenju turističke godine, dodaju.

"Croatia Airlines, kao nacionalni avioprijevoznik koji prometuje tijekom cijele godine, kontinuirano pridonosi dostupnosti hrvatskih destinacija i povezivanju zemlje s najvažnijim europskim tržištima. Na taj način kompanija daje važan doprinos hrvatskom turizmu, ne samo tijekom ljetne sezone, nego i u razdobljima kada je za destinacije osobito važno potaknuti dodatnu potražnju i osigurati stabilne prometne tokove", zaključuje Uprava Croatia Airlinesa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Od politike do profita

Od politike do profita

Kako posluju tvrtke bivših političkih moćnika? Najviše zarađuje nekadašnji ministar financija
MOL IZNENAĐEN

MOL IZNENAĐEN

Preokret u borbi za NIS! Nova srpska tvrtka izazvala pomutnju: 'Nudimo duplo više'
TOP PET

TOP PET

Analiza zaštitarskog tržišta: Plaće snažno rasle, evo koja tvrtka najbolje plaća radnike

najpopularnije

Još vijesti