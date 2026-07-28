Vjerojatno cijeli život pogrešno postavljate zaštitu od sunca u automobilu

Ljetne vrućine pretvaraju parkirane automobile u prave pećnice, a gotovo svaki vozač koristi zaštitu za vjetrobransko staklo kako bi smanjio zagrijavanje unutrašnjosti. No pokazalo se da većina tu zaštitu postavlja na pogrešno mjesto.
Prema istraživanju njemačkog autokluba ADAC, razlika između pravilno i nepravilno postavljene zaštite može iznositi čak nekoliko stupnjeva, što se itekako osjeti kada sjednete u automobil nakon višesatnog stajanja na suncu.
Kako bi dobili što preciznije rezultate, stručnjaci ADAC-a koristili su sedam identičnih Dacia Dustera koje su istodobno ostavili na izravnom suncu.
Svaki automobil bio je zaštićen na drukčiji način, dok je jedan poslužio kao kontrolni primjerak bez ikakve zaštite. Najbolje rezultate ostvarila je vanjska zaštitna navlaka koja prekriva staklene površine automobila. Temperatura u kabini bila je oko 43 Celzijeva stupnja, odnosno čak deset stupnjeva niža nego u automobilu bez ikakve zaštite.
Vanjska zaštita učinkovitija je od unutarnje
Drugo mjesto zauzela je reflektirajuća zaštita postavljena s vanjske strane vjetrobranskog stakla.
Takvo rješenje zadržalo je temperaturu u unutrašnjosti na oko 45 Celzijevih stupnjeva, odnosno osam stupnjeva niže nego u nezaštićenom automobilu. Razlog je jednostavan - aluminijska površina odbija Sunčeve zrake prije nego što prođu kroz staklo i zagriju unutrašnjost vozila.
Najčešće korištena zaštita postavljena s unutarnje strane vjetrobranskog stakla pokazala se znatno manje učinkovitom.
Temperatura u automobilu iznosila je oko 49 Celzijevih stupnjeva, što je samo četiri stupnja manje nego u vozilu bez ikakve zaštite.
Problem je u tome što Sunčeve zrake najprije prolaze kroz staklo i zagrijavaju ga, pa dio topline već završava u kabini prije nego što reflektirajuća zaštita uopće može djelovati.
Važna je i veličina zaštite
ADAC upozorava da čak i unutarnja zaštita može biti nešto učinkovitija ako savršeno prianja uz vjetrobransko staklo.
Kod univerzalnih modela često ostaju praznine kroz koje Sunčeve zrake nesmetano ulaze u unutrašnjost, pa je učinak još slabiji.
Ako želite da automobil ostane što hladniji tijekom ljetnih mjeseci, stručnjaci savjetuju korištenje vanjske zaštite za vjetrobransko staklo ili, još bolje, navlake koja prekriva veći dio staklenih površina. Takvo rješenje zahtijeva nešto više vremena prilikom postavljanja i spremanja, ali se pokazalo daleko učinkovitijim od zaštite koju većina vozača postavlja s unutarnje strane.