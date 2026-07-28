Vjerojatno cijeli život pogrešno postavljate zaštitu od sunca u automobilu

Prema istraživanju njemačkog autokluba ADAC, razlika između pravilno i nepravilno postavljene zaštite može iznositi čak nekoliko stupnjeva, što se itekako osjeti kada sjednete u automobil nakon višesatnog stajanja na suncu.

Kako bi dobili što preciznije rezultate, stručnjaci ADAC-a koristili su sedam identičnih Dacia Dustera koje su istodobno ostavili na izravnom suncu.

Svaki automobil bio je zaštićen na drukčiji način, dok je jedan poslužio kao kontrolni primjerak bez ikakve zaštite. Najbolje rezultate ostvarila je vanjska zaštitna navlaka koja prekriva staklene površine automobila. Temperatura u kabini bila je oko 43 Celzijeva stupnja, odnosno čak deset stupnjeva niža nego u automobilu bez ikakve zaštite.

Vanjska zaštita učinkovitija je od unutarnje

Drugo mjesto zauzela je reflektirajuća zaštita postavljena s vanjske strane vjetrobranskog stakla.

Takvo rješenje zadržalo je temperaturu u unutrašnjosti na oko 45 Celzijevih stupnjeva, odnosno osam stupnjeva niže nego u nezaštićenom automobilu. Razlog je jednostavan - aluminijska površina odbija Sunčeve zrake prije nego što prođu kroz staklo i zagriju unutrašnjost vozila.