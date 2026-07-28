Jedna gesta na pješačkom prijelazu otkriva kakva ste osoba

Iako se mnogima čini da je riječ samo o lijepoj gesti, psiholozi smatraju da takvo ponašanje može otkriti mnogo o karakteru osobe.

Kako piše španjolski El Pais, stručnjaci ističu da se iza tog jednostavnog pokreta krije mnogo više od obične pristojnosti. Psiholozi objašnjavaju da je riječ o takozvanom prosocijalnom ponašanju - radnjama koje potiču suradnju, međusobno poštovanje i bolji suživot među ljudima, bez očekivanja bilo kakve koristi zauzvrat.

Kada pješak zahvali vozaču koji ga je propustio, pokazuje da je primijetio tuđu gestu i odlučio na nju svjesno odgovoriti. Takve male interakcije, iako traju svega nekoliko sekundi, doprinose ugodnijoj atmosferi u prometu.

Pokazuje da ste svjesni okoline

Stručnjaci takvu naviku povezuju i s konceptom mindfulnessa, odnosno svjesne prisutnosti u trenutku.

Drugim riječima, osoba koja podigne ruku u znak zahvale nije potpuno usredotočena samo na sebe i svoj cilj, nego primjećuje što se događa oko nje te reagira na ponašanje drugih sudionika u prometu.

Empatija i poštovanje

Psiholozi smatraju da ljudi koji zahvaljuju vozačima češće pokazuju empatiju i lakše prepoznaju trud ili obzirnost drugih, čak i kada vozač zapravo samo poštuje prometna pravila.

Takva gesta pokazuje spremnost na suradnju i međusobno uvažavanje, što je posebno važno u svakodnevnim prometnim situacijama koje često obilježavaju žurba i stres.

Male geste čine razliku

Promet je pun neverbalne komunikacije. Pogled, kratko mahanje rukom ili kimanje glavom često su dovoljni da vozači i pješaci bez riječi pokažu međusobno razumijevanje.

Prema riječima psihologa, upravo takvi mali znakovi pažnje mogu pridonijeti opuštenijoj atmosferi na cestama i smanjiti napetost među sudionicima u prometu. Iako ne postoje dokazi da podizanje ruke izravno smanjuje broj prometnih nesreća, stručnjaci se slažu da kultura poštovanja i međusobnog uvažavanja doprinosi sigurnijem prometu.

Zato sljedeći put kada vam vozač stane na pješačkom prijelazu, možda vrijedi odvojiti sekundu i zahvaliti. Taj mali pokret mogao bi reći više o vama nego što mislite.