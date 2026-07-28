'Horor pred vratima Dinama': Pogledajte nevjerojatan drugi gol Thuna na Maksimiru

Utakmica praktički nije ni počela, a švicarska momčad već je šokirala Maksimir.

Josip Mišić izgubio je loptu na sredini terena, nakon čega su gosti u samo nekoliko brzih poteza potpuno izbacili Dinamovu obranu. Zoukit je prizemno ubacio s lijeve strane kaznenog prostora, lopta je prošla paralelno s gol-crtom, a Labeau je iz neposredne blizine pogodio praznu mrežu za 0:1. 'Horor pred Dinamovim vratima', slikovito je drugi gol Thuna opisao komentator RTL-a. Gol pogledajte OVDJE.

Novi udarac za očajne Modre stigao je u 22. minuti.

Fehr je izveo slobodan udarac s desne strane, lopta je preletjela sve igrače i stigla do lijeve vratnice, a kapetan Bürki iz iznimno teškog kuta glavom pogodio preko Filipovića za šokantnih 0:2. Gol pogledajte OVDJE.

Bila je to nova neshvatljiva reakcija Dinamove obrane, koja je ponovno ostavila protivničkog igrača bez pravog nadzora. Nakon samo 22 minute Thun je tako imao dva gola prednosti na Maksimiru i ukupnih 3:1.

Dinamo i Thun igraju uzvratnu utakmicu drugog kola kvalifikacija Lige prvaka. Prvi susret u Švicarskoj završio je 1:1, zbog čega su Modri uoči uzvrata bili u dobroj poziciji za prolazak, ali katastrofalan početak potpuno je promijenio situaciju.

Pobjednika ovog dvoboja u trećem kolu kvalifikacija čeka bolji iz susreta KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa.

U slučaju ispadanja od Thuna, Dinamo bi europski put nastavio u trećem kolu kvalifikacija Europa lige protiv poraženog iz ogleda Hapoel Be'er Sheve i Vikingura.