limitirane količine

Nova akcijska ponuda Hyundai bestseler modela natjerat će vas da odmah posjetite salone

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27.07.2026 u 16:24

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
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Visoke temperature ovog ljeta tope i cijene popularnih Hyundai modela

Hyundai Hrvatska u svojoj Vrućoj ponudi tijekom kratkotrajne sezonske akcije donosi limitirane količine najtraženijih modela po iznimno atraktivnim cijenama za sve kupce koji novi automobil ne žele čekati mjesecima niti raditi kompromise kada je riječ o njihovim potrebama.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

U središtu ponude nalaze se Tucson, i30 i Bayon, tri dobro poznata Hyundai bestselera koja pokrivaju gotovo sve najčešće scenarije kupnje, od prostranog SUV-a za vozače kojima su važni udobnost i svestranost, preko kompaktnog hatchbacka za svakodnevnu vožnju pa sve do povišenog gradskog modela prostrane unutrašnjosti.

Ograničena količina Tucsona po neponovljivoj cijeni sad od 25.990 eura

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Po iznimno konkurentnoj cijeni, sad od 25.990 eura, u sklopu Hyundai Vruće ponude dostupan je jedan od najprodavanijih modela na hrvatskom tržištu, atraktivni i popularni Hyundai Tucson. Riječ je o kratkotrajnoj ljetnoj ponudi koja vrijedi za ograničenu količinu vozila, zbog čega zainteresirani kupci imaju vrlo konkretan razlog reagirati na vrijeme, dok su vozila još dostupna.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Treba istaknuti kako već u početnoj izvedbi, po cijeni od 25.990 eura, kupci dobivaju bogato opremljeno vozilo. Od opreme vrijedi izdvojiti LED svjetla, sustav Smart Key, 12,3-inčni navigacijski zaslon, grijana prednja sjedala i grijani upravljač te aluminijske naplatke.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Prostrana kabina i povišena pozicija sjedenja dodatno podižu razinu udobnosti, dok se Tucson na cesti ponaša mirno i sigurno, osobito na duljim putovanjima. Uz benzinsku izvedbu, Hyundai po atraktivnim cijenama nudi i druge pogonske sklopove u hibridnoj, plug-in hibridnoj i dizelskoj izvedbi.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Hyundai i30 ostaje provjeren izbor za svakodnevicu

Hyundai i30, provjeren izbor za kupce koji preferiraju kompaktan automobil, u aktualnoj je ponudi dostupan sad od 18.790 eura.

Hyundai i30
Hyundai i30 Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Hyundai i30 već godinama gradi reputaciju automobila koji se lako prilagođava različitim potrebama. Ugodan je u svakodnevnoj gradskoj vožnji, stabilan na otvorenoj cesti i dovoljno prostran da bez problema preuzme ulogu glavnog automobila u kućanstvu. Kvalitetna izrada, praktična unutrašnjost i oprema prilagođena svakodnevnom korištenju čine ga racionalnim izborom za vozače koji od novog automobila očekuju pouzdanost, jednostavnost i odličan omjer uloženog i dobivenog.

Bayon – idealni gradski SUV po cijeni gradskog kompakta

Hyundai Bayon u Vrućoj ponudi dostupan je već od 19.790 eura s uključenim obveznim i kosko osiguranjem te registracijom za prvu godinu korištenja, što uvelike olakšava inicijalne troškove novih kupaca.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

S duljinom od 4,18 metara Bayon se odlično snalazi u gradu i odličan je izbor za vozače koji žele povišenu poziciju sjedenja i atraktivan SUV dizajn. Kompaktne dimenzije olakšavaju parkiranje i prolazak uskim ulicama, dok viša karoserija donosi bolju preglednost, zbog koje je svakodnevna vožnja opuštenija. Iako izvana ostaje kompaktan, prtljažnik obujma 411 litara potvrđuje da praktičnost nije žrtvovana zbog dimenzija. Bayon tako jednako dobro odgovara pojedincima, parovima i manjim obiteljima koje traže dovoljno prostora, ali i praktičnost u svakodnevnom životu.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Ponuda koja ne završava samo na dobroj cijeni

Uz atraktivne početne cijene, važan argument ostaje i sigurnost dugoročnog vlasništva. Hyundai uz svoja vozila nudi petogodišnje tvorničko jamstvo bez ograničenja kilometraže te pet godina besplatne pomoći na cesti diljem Europe, u skladu s uvjetima programa.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Vruća ponuda pritom nije ograničena samo na Tucson, Bayon i i30. U aktualnoj ponudi nalaze se i drugi Hyundai modeli, uključujući i20 i Konu , uz različite benzinske, hibridne i plug-in hibridne pogonske izvedbe.

Detaljne informacije o dostupnim izvedbama, opremi i uvjetima Vruće ponude možete pronaći na mrežnim stranicama Hyundai Hrvatska ili kod najbližeg ovlaštenog Hyundai prodajnog partnera.

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