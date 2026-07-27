Nova akcijska ponuda Hyundai bestseler modela natjerat će vas da odmah posjetite salone

Visoke temperature ovog ljeta tope i cijene popularnih Hyundai modela

Hyundai Hrvatska u svojoj Vrućoj ponudi tijekom kratkotrajne sezonske akcije donosi limitirane količine najtraženijih modela po iznimno atraktivnim cijenama za sve kupce koji novi automobil ne žele čekati mjesecima niti raditi kompromise kada je riječ o njihovim potrebama.

U središtu ponude nalaze se Tucson, i30 i Bayon, tri dobro poznata Hyundai bestselera koja pokrivaju gotovo sve najčešće scenarije kupnje, od prostranog SUV-a za vozače kojima su važni udobnost i svestranost, preko kompaktnog hatchbacka za svakodnevnu vožnju pa sve do povišenog gradskog modela prostrane unutrašnjosti. Ograničena količina Tucsona po neponovljivoj cijeni sad od 25.990 eura

Po iznimno konkurentnoj cijeni, sad od 25.990 eura, u sklopu Hyundai Vruće ponude dostupan je jedan od najprodavanijih modela na hrvatskom tržištu, atraktivni i popularni Hyundai Tucson. Riječ je o kratkotrajnoj ljetnoj ponudi koja vrijedi za ograničenu količinu vozila, zbog čega zainteresirani kupci imaju vrlo konkretan razlog reagirati na vrijeme, dok su vozila još dostupna.

Treba istaknuti kako već u početnoj izvedbi, po cijeni od 25.990 eura, kupci dobivaju bogato opremljeno vozilo. Od opreme vrijedi izdvojiti LED svjetla, sustav Smart Key, 12,3-inčni navigacijski zaslon, grijana prednja sjedala i grijani upravljač te aluminijske naplatke.

Prostrana kabina i povišena pozicija sjedenja dodatno podižu razinu udobnosti, dok se Tucson na cesti ponaša mirno i sigurno, osobito na duljim putovanjima. Uz benzinsku izvedbu, Hyundai po atraktivnim cijenama nudi i druge pogonske sklopove u hibridnoj, plug-in hibridnoj i dizelskoj izvedbi.

Hyundai i30 ostaje provjeren izbor za svakodnevicu Hyundai i30, provjeren izbor za kupce koji preferiraju kompaktan automobil, u aktualnoj je ponudi dostupan sad od 18.790 eura.

Hyundai i30 već godinama gradi reputaciju automobila koji se lako prilagođava različitim potrebama. Ugodan je u svakodnevnoj gradskoj vožnji, stabilan na otvorenoj cesti i dovoljno prostran da bez problema preuzme ulogu glavnog automobila u kućanstvu. Kvalitetna izrada, praktična unutrašnjost i oprema prilagođena svakodnevnom korištenju čine ga racionalnim izborom za vozače koji od novog automobila očekuju pouzdanost, jednostavnost i odličan omjer uloženog i dobivenog. Bayon – idealni gradski SUV po cijeni gradskog kompakta Hyundai Bayon u Vrućoj ponudi dostupan je već od 19.790 eura s uključenim obveznim i kosko osiguranjem te registracijom za prvu godinu korištenja, što uvelike olakšava inicijalne troškove novih kupaca.

S duljinom od 4,18 metara Bayon se odlično snalazi u gradu i odličan je izbor za vozače koji žele povišenu poziciju sjedenja i atraktivan SUV dizajn. Kompaktne dimenzije olakšavaju parkiranje i prolazak uskim ulicama, dok viša karoserija donosi bolju preglednost, zbog koje je svakodnevna vožnja opuštenija. Iako izvana ostaje kompaktan, prtljažnik obujma 411 litara potvrđuje da praktičnost nije žrtvovana zbog dimenzija. Bayon tako jednako dobro odgovara pojedincima, parovima i manjim obiteljima koje traže dovoljno prostora, ali i praktičnost u svakodnevnom životu.

Ponuda koja ne završava samo na dobroj cijeni Uz atraktivne početne cijene, važan argument ostaje i sigurnost dugoročnog vlasništva. Hyundai uz svoja vozila nudi petogodišnje tvorničko jamstvo bez ograničenja kilometraže te pet godina besplatne pomoći na cesti diljem Europe, u skladu s uvjetima programa.