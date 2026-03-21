U Europu stiže kineski električni auto koji se puni za 5 minuta i ima doseg od 800 km

Kineski automobilski div BYD sprema veliki iskorak na europskom tržištu luksuznih električnih automobila. U središtu pozornosti je Denza Z9 GT, novi premium model kojim BYD preko brenda Denza želi ozbiljno napasti etablirane europske i azijske konkurente.

Europska premijera zakazana je za 8. travnja u pariškoj opernoj kući Palais Garnier, a sam odabir lokacije jasno pokazuje koliko BYD polaže na ulazak u premium segment. Denza Z9 GT pritom ne donosi samo atraktivan dizajn i impresivne performanse, nego i tehnologiju punjenja koja bi mogla promijeniti pravila igre. Riječ je o sportskom karavanu u 'shooting brake' izvedbi, modelu koji se pozicionira kao konkurent automobilima poput Porsche Taycana i Zeekra 001. Najjača izvedba ima tri elektromotora ukupne snage veće od 960 konjskih snaga, odnosno oko 710 kW, što joj omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od tri sekunde.

Najveći adut ovog modela je tehnologija punjenja

Velika baterija druge generacije, poznata kao Blade Battery 2.0, kapaciteta 122 kWh, trebala bi omogućiti doseg do 800 kilometara prema WLTP ciklusu. Time Denza Z9 GT ne cilja samo na luksuz i snagu, nego i na vrlo ozbiljnu svakodnevnu upotrebljivost. No najveći adut ovog modela ipak je tehnologija punjenja. BYD je promovira sloganom 'Spreman za pet, pun za devet', a brojke koje pritom navodi zvuče gotovo nestvarno. Prema tvrdnjama proizvođača, baterija se može napuniti od 10 do 70 posto za samo pet minuta, dok punjenje od 10 do 97 posto traje svega devet minuta. Tvrtka pritom tvrdi da sustav ostaje iznimno učinkovit i u vrlo zahtjevnim uvjetima. Na temperaturi od -30 Celzijevih stupnjeva baterija bi se, navodno, od 20 do 97 posto mogla napuniti za samo 12 minuta.

Introducing BYD FLASH Charging Technology, enabling a charge from 10% to 70% in just 5 minutes.



To accelerate the transition to electric mobility, BYD also announced the rollout of FLASH Charging Stations, starting with 20,000 across China by the end of 2026.#BYD #BladeBattery… pic.twitter.com/3Cd1ZmypFP — BYD Global (@BYDGlobal) March 6, 2026