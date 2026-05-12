Stiže električni GTI s lažnim mjenjačem: Volkswagen igra na kartu nostalgije

Najveću pozornost zasad ne privlači samo snaga, nego i najavljeni detalj koji će sigurno izazvati rasprave među ljubiteljima automobila - simulirani ručni mjenjač. Drugim riječima, električni GTI mogao bi vozaču ponuditi dojam promjene stupnjeva prijenosa, iako klasičnog mjenjača u pravom smislu nema.

To je potez koji jasno pokazuje da Volkswagen želi zadržati dio emocionalnog doživljaja vožnje koji se kod električnih automobila često gubi. Kod GTI-ja, naime, nije riječ samo o ubrzanju. Riječ je o osjećaju, zvuku, ritmu i interakciji između vozača i automobila, prenosi Autocar.

GTI nostalgija u električnom pakiranju

Prema prvim informacijama, ID. Polo GTI Clubsport trebao bi razvijati oko 282 KS, što bi ga učinilo znatno snažnijim od standardne GTI izvedbe. Uz to, spominje se i mehanički diferencijal s ograničenim proklizavanjem, što sugerira da Volkswagen ovaj model ne zamišlja samo kao brz električni auto za ravnu cestu, nego kao ozbiljan mali sportski automobil.

Upravo bi taj diferencijal mogao biti važan za karakter automobila. Kod prednjeg pogona i veće snage, kontrola prijenosa snage na cestu ključna je za osjećaj preciznosti, stabilnosti i zabave u zavojima. Ako Volkswagen dobro pogodi omjer snage, mase i ovjesa, ID. Polo GTI Clubsport mogao bi postati jedan od najzanimljivijih električnih hot hatcheva svoje klase.

Simulirani mjenjač trebao bi dodatno pojačati dojam klasične sportske vožnje. Sličan pristup već je pokazao Hyundai s električnim N modelima, gdje softver stvara osjećaj promjene brzina i daje vozaču više kontrole nad doživljajem ubrzanja. Volkswagen očito želi ići tim putem, ali kroz vlastitu GTI filozofiju.

Može li električni auto biti pravi GTI?

Najveći izazov za Volkswagen neće biti snaga, nego uvjerljivost. GTI oznaka ima golemu povijest i snažnu bazu obožavatelja, a mnogi od njih teško prihvaćaju ideju da električni automobil može nositi isti duh kao benzinski Golf GTI ili Polo GTI.

No upravo zato je Clubsport izvedba važna. Ona bi trebala pokazati da električni GTI ne mora biti samo brza verzija običnog modela, nego automobil s karakterom. Ako simulirani mjenjač bude djelovao prirodno, ako šasija bude dovoljno razigrana i ako automobil zadrži osjećaj lakoće, Volkswagen bi mogao pronaći formulu za novu generaciju sportskih gradskih automobila.

S druge strane, postoji i rizik. Dio publike mogao bi simulirani mjenjač doživjeti kao nepotreban trik, pokušaj glumljenja nečega što električni automobil nije. Upravo će zato ovaj model biti posebno zanimljiv: Neće se ocjenjivati samo po brojkama, nego po tome može li vozaču izmamiti osmijeh.

ID. Polo GTI Clubsport mogao bi tako postati jedan od ključnih testova za budućnost oznake GTI. Volkswagen mora dokazati da elektrifikacija ne znači kraj zabave, nego početak nove interpretacije poznate formule.