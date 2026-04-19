BLIŽI SE LJETO

Nisu sve sunčane naočale za vožnju: Evo koje trebate nositi, a koje izbjegavati

N.M.

19.04.2026 u 13:21

Sunčane naočale
Sunčane naočale Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Bez sunčanih naočala mnogi ne kreću na put, a u vožnji one nisu samo modni dodatak - mogu značajno pomoći u boljoj vidljivosti i sigurnijem upravljanju automobilom. Ipak, njihov odabir nije bezazlen i vrijedi znati koja je razlika među njima.

Sunčane naočale dijele se u četiri kategorije, ovisno o stupnju zatamnjenosti. Raspon ide od prve kategorije, s tek blagim zatamnjenjem od 20 do 30 posto, pa sve do četvrte, gdje zatamnjenost može doseći čak 97 posto.

Naočale četvrte kategorije namijenjene su prije svega boravku na otvorenom - primjerice za rad ili sport u uvjetima jakog sunca. S druge strane, većina modela na tržištu pripada kategorijama 2 i 3.

Za vozače se najčešće preporučuju naočale druge kategorije, sa zatamnjenjem između 18 i 43 posto, jer nude dobar balans između zaštite od sunca i očuvanja preglednosti.

Visoka zatamnjenost može biti opasna

Naočale četvrte kategorije nisu prikladne za vožnju upravo zbog izrazito tamnih leća koje smanjuju vidljivost. Takve modele treba izbjegavati za upravljanje vozilom, a u nekim državama njihovo nošenje za volanom može rezultirati i kaznom. Primjerice, u Velikoj Britaniji vozači mogu dobiti 100 funti kazne i tri kaznena boda.

U Hrvatskoj takva praksa nije kažnjiva, no stručnjaci upozoravaju da je sigurnost na prvom mjestu. Zato se preporučuje u automobilu uvijek imati sunčane naočale koje su prilagođene vožnji.

Podrazumijeva se i da se u uvjetima smanjene vidljivosti, poput noćne vožnje, sunčane naočale ne bi smjele nositi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
