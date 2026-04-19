Nisu sve sunčane naočale za vožnju: Evo koje trebate nositi, a koje izbjegavati

Sunčane naočale dijele se u četiri kategorije, ovisno o stupnju zatamnjenosti. Raspon ide od prve kategorije, s tek blagim zatamnjenjem od 20 do 30 posto, pa sve do četvrte, gdje zatamnjenost može doseći čak 97 posto.

Naočale četvrte kategorije namijenjene su prije svega boravku na otvorenom - primjerice za rad ili sport u uvjetima jakog sunca. S druge strane, većina modela na tržištu pripada kategorijama 2 i 3.

Za vozače se najčešće preporučuju naočale druge kategorije, sa zatamnjenjem između 18 i 43 posto, jer nude dobar balans između zaštite od sunca i očuvanja preglednosti.

Visoka zatamnjenost može biti opasna

Naočale četvrte kategorije nisu prikladne za vožnju upravo zbog izrazito tamnih leća koje smanjuju vidljivost. Takve modele treba izbjegavati za upravljanje vozilom, a u nekim državama njihovo nošenje za volanom može rezultirati i kaznom. Primjerice, u Velikoj Britaniji vozači mogu dobiti 100 funti kazne i tri kaznena boda.

U Hrvatskoj takva praksa nije kažnjiva, no stručnjaci upozoravaju da je sigurnost na prvom mjestu. Zato se preporučuje u automobilu uvijek imati sunčane naočale koje su prilagođene vožnji.

Podrazumijeva se i da se u uvjetima smanjene vidljivosti, poput noćne vožnje, sunčane naočale ne bi smjele nositi.