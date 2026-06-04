Stručnjak otkrio koje rabljene automobile nikada ne bi kupio: 'Radije bih išao biciklom'

Ne govori toliko o pojedinačnim automobilima koliko o određenim motorima koji su se tijekom godina pokazali problematičnima i koji kupcima rabljenih vozila mogu donijeti vrlo skupe popravke.

Prva skupina koju Mazzu izdvaja odnosi se na starije modele koncerna Stellantis s poznatim 1,2-litrenim PureTech motorom i remenom u ulju.

'To su automobili koje ne bih nikad stavio u svoju garažu', piše Mazzu, navodeći starije Peugeot 208, Citroën C3, Opelove i DS-ove modele s tim motorom. Dodaje da postoje vlasnici koji nisu imali problema, ali i da je broj onih koji jesu dovoljno velik da bude razlog za oprez. 'U prijevodu, to znači vrlo skupe zahvate od nekoliko tisuća eura. Radije bih išao biciklom', slikovito je poručio.

Mazzu podsjeća da je Stellantis u međuvremenu napustio stari motor s remenom u ulju i predstavio noviju izvedbu s lancem, no savjetuje oprez kod starijih rabljenih primjeraka.