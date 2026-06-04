Stručnjak otkrio koje rabljene automobile nikada ne bi kupio: 'Radije bih išao biciklom'

Talijanski automobilski stručnjak Ricardo Mazzu iz AutoEveryEyea često savjetuje koje automobile vrijedi kupiti, ali ovaj put okrenuo je priču i izdvojio modele koje bi osobno izbjegavao.
Ne govori toliko o pojedinačnim automobilima koliko o određenim motorima koji su se tijekom godina pokazali problematičnima i koji kupcima rabljenih vozila mogu donijeti vrlo skupe popravke.
Prva skupina koju Mazzu izdvaja odnosi se na starije modele koncerna Stellantis s poznatim 1,2-litrenim PureTech motorom i remenom u ulju.
'To su automobili koje ne bih nikad stavio u svoju garažu', piše Mazzu, navodeći starije Peugeot 208, Citroën C3, Opelove i DS-ove modele s tim motorom. Dodaje da postoje vlasnici koji nisu imali problema, ali i da je broj onih koji jesu dovoljno velik da bude razlog za oprez. 'U prijevodu, to znači vrlo skupe zahvate od nekoliko tisuća eura. Radije bih išao biciklom', slikovito je poručio.
Mazzu podsjeća da je Stellantis u međuvremenu napustio stari motor s remenom u ulju i predstavio noviju izvedbu s lancem, no savjetuje oprez kod starijih rabljenih primjeraka.
Land Rover, Range Rover i Jaguar s Ingenium motorima
Druga skupina koju bi izbjegavao su modeli s Ingenium motorima, posebno pojedini Land Roveri, Range Roveri i Jaguari.
Riječ je o automobilima koji na papiru djeluju vrlo privlačno - luksuzni su, snažni i često se na tržištu rabljenih nude po znatno nižim cijenama nego kada su bili novi. No upravo tu, upozorava Mazzu, leži opasnost.
'Izgledaju kao automobili apsolutne kvalitete, ali imali su previše krhak motor koji je mogao izazvati vrlo skupe popravke', navodi.
Kao primjer ističe Range Rover Velar, automobil koji je nekada stajao više od 70.000 eura, a danas se može pronaći za oko 25.000 eura.
'I u ovom slučaju, bolje je pustiti', zaključuje.
Oprez i s prvim Fordovim 1.0 EcoBoostom
Treća skupina odnosi se na Fordove modele s prvom generacijom 1,0-litrenog EcoBoost motora s remenom.
Mazzu ga opisuje kao Fordovu verziju PureTecha te posebno spominje modele poput Fieste, Focusa i Pume.
'Ako vidite Fiestu, Focus ili Ford Pumu s tim motorom, provjerite ima li lanac. Ako nema, bježite glavom bez obzira', poručuje.
Što bi radije kupio?
Umjesto tih problematičnih motora, Mazzu savjetuje provjerene i izdržljive modele poput Toyote Yaris, Volkswagenovih 2.0 TDI motora, kao i manjih 1.0 motora iz iste grupacije.
Kao dobre primjere spominje i Fiat 500 s motorima Firefly ili starim 1.2 benzincem, kao i Pandu i Punto.
Njegova poruka kupcima rabljenih automobila vrlo je jasna: Niska cijena često može izgledati kao odlična prilika, ali kod problematičnih motora pravi trošak može doći tek nakon kupnje.