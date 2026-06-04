Nakon 11 godina Audi mijenja jedan od svojih najvažnijih SUV-ova: Objavljena prva fotografija i detalji

Nova generacija Q7 stiže gotovo 21 godinu nakon originala i trebala bi debitirati uskoro, zajedno s većim i luksuznijim Q9, koji će postati Audijeva SUV perjanica.

Audi je objavio prvu najavnu fotografiju, ali internet ga je preduhitrio - pojavile su se i fotografije koje navodno prikazuju novi Q7 bez ozbiljne kamuflaže.

Najavna slika otkriva tek dio bočne linije, klasične ručke na vratima, nove retrovizore, kromirani okvir stakala, oznaku S Line i novu boju Alopias Blue Metallic. Prema dosadašnjim špijunskim fotografijama, novi Q7 trebao bi dobiti agresivniji prednji kraj, podijeljena LED svjetla, široku masku hladnjaka i izraženije stražnje bokove.