Nakon 11 godina Audi mijenja jedan od svojih najvažnijih SUV-ova: Objavljena prva fotografija i detalji

Audi priprema novu generaciju Q7, jednog od svojih najvažnijih luksuznih SUV-ova. Aktualni model predstavljen je još 2015. godine i nakon dva redizajna već je među najstarijima u segmentu, pa je dolazak nasljednika itekako očekivan.
Nova generacija Q7 stiže gotovo 21 godinu nakon originala i trebala bi debitirati uskoro, zajedno s većim i luksuznijim Q9, koji će postati Audijeva SUV perjanica.
Audi je objavio prvu najavnu fotografiju, ali internet ga je preduhitrio - pojavile su se i fotografije koje navodno prikazuju novi Q7 bez ozbiljne kamuflaže.
Najavna slika otkriva tek dio bočne linije, klasične ručke na vratima, nove retrovizore, kromirani okvir stakala, oznaku S Line i novu boju Alopias Blue Metallic. Prema dosadašnjim špijunskim fotografijama, novi Q7 trebao bi dobiti agresivniji prednji kraj, podijeljena LED svjetla, široku masku hladnjaka i izraženije stražnje bokove.
Više tehnologije i bolja unutrašnjost
Audi najavljuje sportski i snažan dizajn, prostranu unutrašnjost, kvalitetnije materijale i širok raspon voznih karakteristika - od udobnosti do dinamike.
Kabina bi trebala slijediti smjer većeg Q9, s digitalnom instrumentnom pločom, velikim središnjim zaslonom i mogućim dodatnim zaslonom za suvozača. Očekuje se i izvedba sa sedam sjedala u tri reda.
Novi Q7 trebao bi prijeći na moderniju PPC platformu, koja podržava benzinske, dizelske, hibridne i plug-in hibridne pogone. U ponudi se očekuju V6 motori, a ostaje vidjeti hoće li SQ7 zadržati V8.
Pred Audijem nije lak zadatak. Mercedes GLE već je osvježen, novi BMW X5 je na putu, a pritisak sve ozbiljnije dolazi i iz Kine, gdje premium SUV-ovi nude sve više za manje novca.