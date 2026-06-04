Brojke otkrile kako se mijenjaju navike vozača u Njemačkoj

U svibnju je registrirano 239.448 novih osobnih automobila, tek 0,1 posto više nego godinu ranije. Ukupno tržište praktički stagnira, ali struktura prodaje pokazuje da se navike kupaca ubrzano mijenjaju.

Potpuno električni modeli ostvarili su 59.969 registracija, što je čak 39,3 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Time su dosegli tržišni udio od 25 posto.

Najviše registracija i dalje imaju klasični hibridi bez priključka, kojih je prodano 67.545. Slijede električni automobili, zatim benzinski modeli s 51.806 registracija te dizelaši s 30.547 primjeraka. Plug-in hibridi završili su mjesec s 27.921 registracijom.

Posebno je zanimljiv pad tradicionalnih pogona. Prodaja benzinaca pala je 23,7 posto, dok su dizelaši izgubili 13 posto u odnosu na svibanj prošle godine.

Iako je prerano govoriti o konačnom kraju motora s unutarnjim izgaranjem, brojke pokazuju da elektrifikacija na najvećem europskom tržištu automobila ubrzava.

Kinezi rastu nevjerojatnom brzinom

Volkswagen je i dalje vodeća marka u Njemačkoj s tržišnim udjelom od 19 posto. Slijede Mercedes s 8,3 posto i BMW s 8,2 posto, dok je Škoda najuspješniji uvoznik.

No najveću pozornost privlače kineski proizvođači. BYD je tijekom svibnja registrirao 6168 vozila, što predstavlja rast od čak 232,1 posto u odnosu na prošlu godinu. Time je dosegnuo tržišni udio od 2,6 posto i prestigao Teslu, koja je ostala na 2,1 posto. U prvih pet mjeseci ove godine BYD je u Njemačkoj registrirao gotovo 20.000 vozila, uz impresivan rast od 330 posto.

Snažan rast bilježe i Leapmotor te XPeng, koji sve ozbiljnije koriste njemačko tržište kao polazište za širenje po Europi.

Benzinci i dizelaši još uvijek dominiraju cestama

Unatoč snažnom rastu prodaje električnih automobila, njemački vozni park još je daleko od potpune elektrifikacije.

Početkom 2026. godine u Njemačkoj je bilo registrirano oko 49,5 milijuna osobnih automobila. Električni modeli činili su tek 4,1 posto ukupnog broja vozila, dok su plug-in hibridi držali 2,3 posto, a ostali hibridi 6,5 posto.

To znači da njemačkim cestama i dalje dominiraju benzinski i dizelski automobili, ali novi podaci pokazuju da se odnos snaga polako, ali sigurno mijenja.