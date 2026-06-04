Što se događa s novim Yugom? Stigao je veliki zaokret

Projekt modernog Yuga, koji je posljednjih mjeseci probudio veliku nostalgiju u regiji, ulazi u novu i prilično neizvjesnu fazu. Nakon prvotnog entuzijazma i pozitivnih reakcija na koncept predstavljen u Münchenu, sada je jasno da automobil više ne ide smjerom kojim je u početku bio zamišljen.

Prvi koncept više nije osnova budućeg modela, a promijenjen je i dizajnerski tim. Zbog toga se ponovno otvorilo pitanje - hoće li novi Yugo ikada doista stići na cestu?

Promjena dizajnera i novi smjer

Darko Marčeta, dizajner prvog prototipa koji se brzo proširio društvenim mrežama i medijima, otkrio je za RTL da je komunikacija s ostatkom projekta praktički stala još prije godinu dana.

'Došli smo do toga da čovjek koji je ovo sve pokrenuo nije imao kontakt sa mnom niti sa ostalim timom punih godinu dana', rekao je razočarani Marčeta.

S druge strane, Aleksandar Bjelić, investitor, idejni začetnik projekta i vlasnik prava na ime Yugo, nije to demantirao.

'To je točno, odlučili smo se da idemo s drugim dizajnerom', izjavio je Bjelić.