Što se događa s novim Yugom? Stigao je veliki zaokret

Kragujevačka tvornica prodala je ukupno 794.428 primjeraka kultnog jugoslavenskog automobila, a proizvodnja je prestala 2008. godine.
Projekt modernog Yuga, koji je posljednjih mjeseci probudio veliku nostalgiju u regiji, ulazi u novu i prilično neizvjesnu fazu. Nakon prvotnog entuzijazma i pozitivnih reakcija na koncept predstavljen u Münchenu, sada je jasno da automobil više ne ide smjerom kojim je u početku bio zamišljen.
Prvi koncept više nije osnova budućeg modela, a promijenjen je i dizajnerski tim. Zbog toga se ponovno otvorilo pitanje - hoće li novi Yugo ikada doista stići na cestu?
Promjena dizajnera i novi smjer
Darko Marčeta, dizajner prvog prototipa koji se brzo proširio društvenim mrežama i medijima, otkrio je za RTL da je komunikacija s ostatkom projekta praktički stala još prije godinu dana.
'Došli smo do toga da čovjek koji je ovo sve pokrenuo nije imao kontakt sa mnom niti sa ostalim timom punih godinu dana', rekao je razočarani Marčeta.
S druge strane, Aleksandar Bjelić, investitor, idejni začetnik projekta i vlasnik prava na ime Yugo, nije to demantirao.
'To je točno, odlučili smo se da idemo s drugim dizajnerom', izjavio je Bjelić.
Time je potvrđeno da dosad poznati koncept više nije temelj budućeg automobila. Novi smjer uključuje drukčiji dizajn, ali i pickup izvedbu, što pokazuje da se projekt pokušava odmaknuti od čiste nostalgije i pronaći širu tržišnu priču.
Još nema jasnog roka proizvodnje
Najveće pitanje i dalje ostaje koliko je cijeli projekt blizu stvarnosti. Bjelić je za RTL izjavio da se paralelno razvija i pogonski sklop te da je vozilo već u voznom stanju. Ipak, zasad nema konkretnog serijskog prototipa ni jasnog vremenskog okvira proizvodnje.
U automobilskoj industriji danas novi brendovi često nastaju uz pomoć gotovih platformi, postojećih pogonskih sustava i partnerstava s velikim proizvođačima, osobito iz Kine. Hoće li i novi Yugo krenuti tim putem, tek treba vidjeti.
Za sada ostaje dojam da je priča i dalje živa, ali i da je od nostalgije do stvarnog automobila put puno duži nego što se činilo nakon prvih najava.