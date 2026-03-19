Zurovec o HDZ-u: 'Pa ne bih rekao baš da je neprežaljena ljubav...'

Pa ne bih rekao baš da je neprežaljena ljubav ili trgovina; mislim da je to jedan dio moje prošlosti. U sadašnjosti imamo jednu vrlo ugodnu i konstruktivnu suradnju na više razina – na regionalnoj, a sada i na ovoj nacionalnoj razini. Tako da sam se tu našao u jednom konstruktivnom dijalogu i na projektnoj bazi, prvenstveno na razvoju jednog dijela Hrvatske. Pritom mislim na dio vezan uz Zagrebački prsten, dio Zagrebačke županije, i to ne samo na zapadu, gdje sam dosta govorio o razvoju željezničkog prometa, nego jednim manjim dijelom čak i na istoku, vezano uz neke probleme, točnije uz neka rješenja.

Prošlo je 30 dana od ultimatuma HSLS-ova Darija Hrebaka. U koaliciji su ostali, a u međuvremenu su stigli i novi članovi. RTL-ova Dajana Šošić razgovarala je u studiju RTL-a Danas s novim članom vladajuće koalicije, Dariom Zurovcem.

Je li to pretrčavanje u redove vladajućih prevara birača?

Naime, ja sam na izborima izabran sa zadnje pozicije na listi. Nisam bio u nijednoj velikoj koaliciji, bilo da su to bile Rijeke pravde ili neka druga opcija. Tako da sam praktički s mandatom mogao izabrati bilo koju stranu.

Prešli ste iz redova oporbe u redove vladajućih. Hoće li Vam to birači zamjeriti?

Pa što se tiče birača, oni će o tome odlučiti, naravno, na samim izborima. Moje mišljenje je da će birači odlučiti ovisno o tome što ću ja za njih napraviti. Oni bi me mogli kazniti za destrukciju unutar oporbe koja se, nažalost, sada bavi stvarima od prije 80 godina, Drugim svjetskim ratom, konceptima i ostalim.

Mislim da će me nagraditi ako se nešto konkretno za njih napravi, ako oni osjete poboljšanja, bilo na infrastrukturi, bilo na kvaliteti života ili kroz određene projekte koji se mogu realizirati, pogotovo sudjelovanjem u nacionalnoj vlasti.