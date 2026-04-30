Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

Dužnosnici su naglasili da se ta brojka odnosi isključivo na izravne vojne troškove, dok će detaljniji izvještaj tek biti predstavljen Kongresu, piše Al Jazeera .

Prema podacima Pentagona, Sjedinjene Države dosad su potrošile oko 25 milijardi dolara, uglavnom na streljivo, operacije i održavanje vojne opreme.

Demokrati: Stvarni trošak daleko je veći

Takva procjena izazvala je snažno protivljenje među demokratima. Kongresnik Ro Khanna upozorio je da se zanemaruju širi ekonomski učinci rata u Iranu.

Prema njegovim riječima, rast cijena goriva i hrane mogao bi američko gospodarstvo stajati više od 600 milijardi dolara, što znači oko 5000 dolara po kućanstvu.

Dodatni pritisak dolazi zbog rasta cijena nafte – barel Brenta premašio je 120 dolara, dok su cijene goriva u SAD-u dosegnule najvišu razinu od 2022. godine.

Ekonomisti upozoravaju: Račun bi mogao dosegnuti bilijun dolara

Među najglasnijima je ekonomistica s Harvarda Linda Bilmes, koja procjenjuje da bi ukupni trošak rata mogao dosegnuti i jedan bilijun dolara.

Ističe da se stvarni troškovi ratova često podcjenjuju, podsjećajući na rat u Iraku, koji je na kraju koštao višestruko više od početnih procjena.

Prema njezinoj analizi, samo kratkoročni troškovi rata s Iranom iznose oko dvije milijarde dolara dnevno.

Rat dodatno opterećuje proračun zbog nerazmjera u cijeni oružja. Američki sustavi protuzračne obrane koriste projektile vrijedne oko četiri milijuna dolara za rušenje iranskih dronova čija je cijena tek nekoliko desetaka tisuća dolara.

Takva strategija dugoročno se pokazuje financijski neodrživom, upozoravaju analitičari.

Ogromni troškovi obnove i štete na bazama

Osim borbenih operacija, značajan dio troškova odnosi se na sanaciju štete. Iranski napadi pogodili su američke vojne baze u regiji, uključujući objekte u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema nekim procjenama, samo obnova sjedišta američke Pete flote u Bahreinu mogla bi stajati oko 200 milijuna dolara, dok bi ukupna šteta mogla dosegnuti milijarde.

Pentagon zasad nema konačnu procjenu tih troškova.

Dugoročni troškovi tek dolaze

Stručnjaci upozoravaju da pravi financijski teret dolazi tek nakon završetka rata. Među dugoročnim izdacima su skrb za veterane, obnova zaliha oružja i širi ekonomski učinci na gospodarstvo.

Povijesno iskustvo pokazuje da su upravo ti troškovi često najveći, ali i najteže mjerljivi.

Rast troškova života već se odražava na političku scenu. Prema anketama, potpora predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najniže razine u njegovu mandatu, a sve više građana izražava nezadovoljstvo zbog rasta cijena i neizvjesnosti.