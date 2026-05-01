Wall Street Journal: Evo zašto je Hrvatska najbolja lokacija za podatkovni centar

Europskom tržištu podatkovnih centara treba sve više energije. Procjenjuje se da će potražnja za električnom energijom potrebnom za njihovo napajanje porasti s 10 gigavata 2024. na čak 35 gigavata do 2030. godine. Rat u Perzijskom zaljevu dodatno je naglasio koliko je hitno osigurati infrastrukturu za umjetnu inteligenciju za SAD i njihove saveznike.

S obzirom na to da Iran prijeti ‘potpunim i totalnim uništenjem’ podatkovnih centara u Abu Dhabiju te američke tehnološke kompanije naziva legitimnim vojnim ciljevima, pitanje više nije treba li Zapad preispitati gdje graditi ključnu AI infrastrukturu, poput podatkovnih centara. Pravo pitanje sada glasi gdje ih smjestiti, piše Rich u tekstu za Wall Street Journal.

Zašto baš Hrvatska?

Hrvatska je geografski udaljena od svih aktivnih zona sukoba. Kao članica NATO-a, Europske unije, Schengenskog prostora i europodručja, Hrvatska nudi regulatornu predvidljivost i političku stabilnost kakvu zahtijeva institucionalni kapital. Podatkovni centar u Hrvatskoj bio bi infrastruktura zaštićena kolektivnim obrambenim jamstvom.

Hrvatska elektroenergetska mreža među najčišćima je u Europi: obnovljivi izvori činili su više od 52 posto ukupne potrošnje električne energije u 2025., uz dodatnih 15 posto iz nuklearnih izvora. Cijene električne energije znatno su niže od europskog prosjeka. Klima i pristup prirodnim vodnim resursima omogućuju učinkovitije hlađenje, što smanjuje potrošnju energije i operativne troškove, dok visokonaponski kapacitet mreže nudi prednost u odnosu na zagušene zapadnoeuropske centre.