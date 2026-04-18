Uživajte u suncu dok možete: Meteorolozi najavili kišu i pad temperature

Petak je protekao uz obilje sunca i toplinu u cijeloj Hrvatskoj, kao uvod u još sunčaniji početak vikenda
U subotu nas očekuje slično vrijeme jer će na vrijeme utjecati ogranak anticiklone sa sjevera uz zadržavanje razmjerno toplog zraka po visini.
U takvim će okolnostima u subotu na istoku biti sunčano, povremeno uz malu, poslijepodne i umjerenu naoblaku. Uz slab vjetar najniža temperatura oko 8, a najviša između 20 i 22.
Pretežno sunčano i ugodno toplo uz temperaturu od 20 do 23 bit će sutra i u središnjoj Hrvatskoj uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 9.
Razmjerno svježe jutro sutra i u gorskoj Hrvatskoj, a dnevna temperatura porast će do 20 stupnjeva.
Na moru još toplije, od 22 do 25, ujutro od 11 do 16. Prevladavat će sunčano, od sredine dana uz slab do umjeren razvoj oblaka. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, koja će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More umjereno valovito.
Na srednjem Jadranu uz obalu će ujutro biti bure, umjerene, lokalno i jake, a zatim umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Prevladavat će sunčano, često i vedro. Najniža temperatura između 13 i 18, u Zagori ponegdje malo niža, a najviša od 22 do 26.
Uz mnogo sunca i topline, na jugu će temperatura od jutarnjih 15 do 18 porasti na 24 do 26 stupnjeva. Uz obalu u noći i ujutro umjerena do jaka, ponegdje na udare i olujna bura, brzo će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar.
Stiže kiša i pad temperature
U nedjelju u unutrašnjosti pretežno sunčano, od sredine dana postupno naoblačenje, a prema večeri mjestimice kiša, najprije na zapadu, u noći i drugdje. U prva dva dana sljedećeg tjedna promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom i osjetno svježije.
Na Jadranu u nedjelju pretežno sunčano, na sjevernom dijelu naoblačenje, a prema večeri i u noći mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Zatim promjenjivo s čestom kišom i pljuskovima te hladnije. U nedjelju će puhati jugozapadnjak, početkom tjedna umjereno jugo koje će u utorak okrenuti na buru, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak.