Uživajte u suncu dok možete: Meteorolozi najavili kišu i pad temperature

U subotu nas očekuje slično vrijeme jer će na vrijeme utjecati ogranak anticiklone sa sjevera uz zadržavanje razmjerno toplog zraka po visini.

U takvim će okolnostima u subotu na istoku biti sunčano, povremeno uz malu, poslijepodne i umjerenu naoblaku. Uz slab vjetar najniža temperatura oko 8, a najviša između 20 i 22.

Pretežno sunčano i ugodno toplo uz temperaturu od 20 do 23 bit će sutra i u središnjoj Hrvatskoj uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 9.

Razmjerno svježe jutro sutra i u gorskoj Hrvatskoj, a dnevna temperatura porast će do 20 stupnjeva.