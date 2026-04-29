Uzbuna u članici NATO-a: Nećemo im dopustiti ulazak u Europu!

Estonija traži od Europske unije da bivšim ruskim vojnicima zabrani ulazak na njezin teritorij i nakon završetka rata u Ukrajini, piše Politico. Tallinn tvrdi da je riječ o sigurnosnom pitanju za cijelu Europu, a ne samo za baltičke države

Prema podacima estonskog ministarstva vanjskih poslova, ta je zemlja samo ove godine spriječila ulazak oko 1300 bivših ruskih boraca. Estonska vlada sada želi da Bruxelles uvede širu zabranu za sve bivše pripadnike ruskih snaga, uključujući redovne vojnike, mobilizirane muškarce i pripadnike posredničkih formacija poput plaćeničke skupine Wagner. 'Ne možete dopustiti tim ljudima koji čine zločine, koji siluju žene, koji ubijaju djecu i civile na bojištu da dođu u Europu', rekao je estonski ministar obrane Hanno Pevkur za Politico. Dodao je da to 'nije pitanje Estonije, već europske sigurnosti'.

Estonija je taj prijedlog iznijela na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u siječnju. Ideju je podržala i Kaja Kallas, šefica europske diplomacije i bivša estonska premijerka, rekavši da iza nje stoje 'mnoge države članice'. Čelnici EU-a krajem ožujka zatražili su od Europske komisije da ispita moguće načine rješavanja tog pitanja, a Kallas je najavila konkretne prijedloge do samita EU-a u lipnju. Tallinn svoj prijedlog obrazlaže i sigurnosnim i moralnim razlozima. Estonski dužnosnici upozoravaju da bi ruske sigurnosne službe mogle vrbovati bivše vojnike za sabotaže i špijunažu u Europi, a ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna poručio je da 'ne može postojati put od Buče do Bruxellesa', aludirajući na zločine počinjene u ukrajinskim gradovima pod ruskom okupacijom. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi opća zabrana mogla pogoditi i one koji su mobilizirani pod prisilom ili su dezertirali riskirajući zatvorsku kaznu. Estonski ministar obrane odbacuje te argumente, tvrdeći da su ti ljudi 'imali priliku pobjeći' prije ulaska u rusku vojsku.

Vojna oprema i tehnika na paradi u Moskvi







