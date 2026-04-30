EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'

Zemlje Europske unije pripremaju paket kratkoročnih pogodnosti za Ukrajinu kako bi je približile Uniji, nakon što su države članice odbacile planove za ubrzano punopravno članstvo.
Paket u nastajanju uključivao bi veći pristup tržištu i dublje sudjelovanje u programima i institucijama EU-a, rekla su za Politico četvorica diplomata upoznatih s raspravama, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog povjerljivosti pregovora.
‘Prioritet Ukrajine ostaje punopravno članstvo u EU-u’, rekao je ukrajinski veleposlanik pri EU-u Vsevolod Čencov. ‘Ali očekujemo i rane, opipljive korake koji će integraciju početi provoditi već sada.’
Prijedlozi su oblikovani nakon napete večere u ožujku, tijekom koje su države članice odbacile prijedlog Europske komisije o tzv. ‘obrnutom proširenju’, koji bi Ukrajini omogućio ulazak prije dovršetka ključnih reformi. Umjesto toga, traži se konkretna ponuda koju bi Kijev mogao predstaviti javnosti dok radi na reformama potrebnima za članstvo.
‘Od tog sastanka države članice jasno su poručile da bi članstvo u kratkom roku bilo vrlo teško ostvarivo’, rekao je jedan diplomat. ‘Ali moramo imati pozitivnu ponudu kako bismo zajednički napredovali do tada.’
Koje se pogodnosti nude?
S europske strane razmatraju se načini kako uključiti Ukrajinu u dijelove tržišta, financijskih programa i političkih institucija prije formalnog pristupanja, model koji jedan diplomat opisuje kao ‘ubrzanu postupnu integraciju’.
Njemačka i Francuska, koje snažno podupiru Ukrajinu, ali su oprezne prema ubrzanom proširenju, među zemljama su koje oblikuju ovaj pristup. Njemački kancelar Friedrich Merz prošlog je tjedna izjavio da trenutačno članstvo Ukrajine ‘naravno nije moguće’, ali je predložio sudjelovanje u Europskom vijeću bez prava glasa te uključivanje u pojedine formate drugih institucija, poput Europskog parlamenta.
Druga opcija koju zagovaraju saveznici Ukrajine jest dodjela statusa ‘države u pristupanju’, kako bi se pokazalo da je Kijev čvrsto na putu prema članstvu, navodi se u litavskom prijedlogu u koji je Politico imao uvid.
Taj se status dosad dodjeljivao državama koje su potpisale pristupni ugovor i čekaju njegovu ratifikaciju, no u dokumentu se ističe da ukrajinski slučaj ‘pokazuje razinu stabilnosti i smjera europskog puta koja zaslužuje sličnu potvrdu’.
Ukrajina istodobno traži konkretniju gospodarsku potporu. Čencov je rekao da Kijev želi ‘postupan pristup jedinstvenom tržištu EU-a povezan s napretkom reformi, dublje sudjelovanje u programima i institucijama te brzo napredovanje u sporazumima poput ACAA kako bi se olakšala trgovina’.
Sporazum o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) omogućio bi EU-u i Ukrajini međusobno priznavanje proizvodnih standarda, čime bi se olakšao promet industrijske robe bez dodatnih provjera.
Ukrajina također traži uključivanje svojih poduzeća u strateške industrijske dijaloge Europske komisije u sektorima poput automobilske industrije, čelika i kemije, kako bi se industrija bolje uskladila s europskim lancima vrijednosti.
Takvi bi koraci, dodao je, donijeli ‘trenutačne gospodarske koristi’ i ojačali povjerenje ulagatelja, dok bi istodobno učinili proces približavanja korisnim za obje strane i prije punopravnog članstva.
Zadnja je članica - Hrvatska
Unatoč političkoj potpori, put prema članstvu ostaje dug. Nijedna država nije ušla u EU od Hrvatske 2013. godine. Bruxelles nastoji ubrzati proces, a povjerenica za proširenje Marta Kos upozorila je da pristupanje mora biti brže zbog ‘vanjskih destabilizirajućih pritisaka’, ali je istaknula da su očekivanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o ulasku do 2027. godine ‘nemoguća’.
Ukrajinski zamjenik premijera Taras Kačka izjavio je da očekuje otvaranje pregovaračkih poglavlja u ‘sljedećim tjednima’, nakon političkih promjena u Mađarskoj, gdje je odlazak Viktora Orbána uklonio veliku prepreku napretku Ukrajine i Moldavije.
Ipak, visoki dužnosnik Europskog vijeća upozorio je da bi Ukrajina mogla zatvoriti pregovaračka poglavlja do kraja 2027. samo ako zadrži sadašnji tempo reformi. Svaki pristupni ugovor potom zahtijeva jednoglasnu potporu svih 27 država članica.
Unatoč kratkoročnim mjerama, diplomati naglašavaju da one ne mogu zamijeniti formalni proces pristupanja. ‘Povratak na uobičajeni pristupni proces, uključujući otvaranje svih poglavlja bez daljnjih odgoda za Ukrajinu i Moldaviju, naš je glavni prioritet’, rekao je jedan europski diplomat.