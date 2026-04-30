EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'

Zemlje Europske unije pripremaju paket kratkoročnih pogodnosti za Ukrajinu kako bi je približile Uniji, nakon što su države članice odbacile planove za ubrzano punopravno članstvo.

Paket u nastajanju uključivao bi veći pristup tržištu i dublje sudjelovanje u programima i institucijama EU-a, rekla su za Politico četvorica diplomata upoznatih s raspravama, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog povjerljivosti pregovora.

‘Prioritet Ukrajine ostaje punopravno članstvo u EU-u’, rekao je ukrajinski veleposlanik pri EU-u Vsevolod Čencov. ‘Ali očekujemo i rane, opipljive korake koji će integraciju početi provoditi već sada.’

Prijedlozi su oblikovani nakon napete večere u ožujku, tijekom koje su države članice odbacile prijedlog Europske komisije o tzv. ‘obrnutom proširenju’, koji bi Ukrajini omogućio ulazak prije dovršetka ključnih reformi. Umjesto toga, traži se konkretna ponuda koju bi Kijev mogao predstaviti javnosti dok radi na reformama potrebnima za članstvo.

‘Od tog sastanka države članice jasno su poručile da bi članstvo u kratkom roku bilo vrlo teško ostvarivo’, rekao je jedan diplomat. ‘Ali moramo imati pozitivnu ponudu kako bismo zajednički napredovali do tada.’