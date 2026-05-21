Zelenski: Rusija priprema novu ofenzivu

Upozorenje odražava rastuću zabrinutost u Kijevu da bi Moskva mogla pokušati otvoriti novu frontu sjeverno od glavnog grada, a istovremeno izravnije uključiti Bjelorusiju - bliskog ruskog saveznika koji graniči s Ukrajinom na sjeveru - u rat. 'Zajedno s našim vojnim vodstvom, obavještajnim službama, Službom sigurnosti Ukrajine i Ministarstvom vanjskih poslova detaljno smo razgovarali o najnovijim događajima na bjelorusko-brjanskom smjeru', rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju, prenosi Kyiv Independent .

'Upravo odatle Rusi razmatraju scenarije za dodatne napade protiv Ukrajine - usmjerene na naše sjeverne regije', Zelenski je rekao da je Ukrajina već izdala vojne naredbe za jačanje obrane u regiji i da poduzima šire preventivne mjere. 'Naravno, već radimo na jačanju naše obrane u ovom području. Vojnom zapovjedništvu izdane su relevantne upute, ali odvojeno poduzimamo i preventivne korake u vezi s Bjelorusijom i određenim dijelovima Rusije iz kojih dolazi prijetnja', rekao je. Kijev također nastoji povećati diplomatski pritisak na Bjelorusiju i surađivati s međunarodnim partnerima.

'Očekujem da će ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova biti što aktivnije u svojim diplomatskim naporima u vezi s Bjelorusijom: moramo povećati pritisak i ojačati koordinaciju s našim partnerima', rekao je.

'Iskreno, već je prilično iritantno što se Ukrajina stalno suočava s ovakvom prijetnjom – da bi u nekom trenutku Rusi mogli uvući Bjelorusiju u širenje rata. Moraju shvatiti: posljedice za njih će uslijediti i bit će značajne.'

Njegovo upozorenje dolazi usred kontinuirane vojne koordinacije između Minska i Moskve, uključujući nedavne vježbe s nuklearnim oružjem koje je Bjelorusija najavila 18. svibnja. Bjelorusko Ministarstvo obrane izjavilo je da su vježbe bile namijenjene 'poboljšanju spremnosti oružanih snaga za korištenje modernih sredstava za uništavanje, uključujući specijalno streljivo'.

Bjelorusija je tijekom cijelog rata bila blisko povezana s Rusijom. Iako bjeloruske trupe nisu izravno sudjelovale u borbenim operacijama protiv Ukrajine, Minsk je dopustio ruskim snagama da koriste njezin teritorij kao odskočnu desku za punu invaziju Moskve u veljači 2022. Bjeloruski teritorij također je korišten za ruska lansiranja raketa i napade dronovima tijekom cijelog rata.