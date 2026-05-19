Putin u Pekingu: Ovo su tri stvari koje Rusija treba od Kine

Ruski predsjednik Vladimir Putin ovog tjedna putuje u Peking s ciljem dodatnog učvršćivanja savezništva s Kinom, ali i pokušaja da od kineskog predsjednika Xi Jinping izvuče konkretne ustupke u području energetike, trgovine i geopolitike. Putinov dvodnevni posjet dolazi neposredno nakon državnog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini, tijekom kojeg je Washington tvrdio da je ostvario važne diplomatske i trgovinske pomake

Analitičari smatraju da Moskva sada želi pokazati kako, unatoč približavanju Washingtona i Pekinga, Rusija ostaje najbliži kineski geopolitički partner. Ed Price, viši suradnik New York Universitya, rekao je za CNBC da vrijeme Putinova dolaska nije slučajno. 'Putin Amerikancima šalje poruku da mogu dolaziti u Kinu koliko god žele, ali da je Rusija Kini bliža i veći prijatelj', rekao je Price. Dodao je kako Putin želi ponovno potvrditi status Rusije kao najvažnijeg kineskog geopolitičkog saveznika, ali i osigurati nastavak kineske diplomatske potpore u vezi s ratom u Ukrajini. 'Dok god Putin ima teritorijalne ambicije na zapadu, odnosno u Ukrajini, mora imati diplomatski uspjeh na istoku, odnosno u Kini', rekao je Price.

Prema njegovim riječima, Kremlj dugoročno pokušava što snažnije vezati Kinu uz Rusiju dok se istovremeno suočava s onime što Moskva vidi kao prijetnju NATO-a u istočnoj Europi. Jedna od potencijalno neugodnih tema sastanka mogle bi biti tvrdnje koje je objavio Financial Times, prema kojima je Xi navodno tijekom razgovora s Trumpom rekao da bi Putin jednog dana mogao 'požaliti' zbog invazije na Ukrajinu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova te je navode odbacilo i nazvalo 'čistom fikcijom'. Ekonomist Sitao Xu iz Deloittea rekao je za CNBC kako Moskva od Pekinga traži određena sigurnosna jamstva u odnosu dviju država, dok Kina želi jasniju sliku o tome kako bi rat u Ukrajini mogao završiti. Istaknuo je i da Kini odgovara stabilan odnos s Rusijom zbog duge zajedničke granice. 'Rusija je najveći kineski susjed i imamo dugu granicu. Ako ne moramo brinuti o sigurnosti na zapadnom krilu, to je za nas veliko olakšanje', rekao je Xu. Energetika će pritom biti jedna od ključnih tema razgovora. Rusija se nakon početka rata u Ukrajini i zapadnih sankcija sve više oslanja na Kinu i Indiju kao glavne kupce svoje nafte i plina, nakon što je gotovo izgubila europsko tržište. Putin se nada da bi Kina konačno mogla dati zeleno svjetlo za projekt plinovoda Snaga Sibira 2, koji bi preko Mongolije povezivao Rusiju i Kinu te praktički udvostručio ruski izvoz plina prema kineskom tržištu.

+6 Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE