Putin u Pekingu: Ovo su tri stvari koje Rusija treba od Kine

Ruski predsjednik Vladimir Putin ovog tjedna putuje u Peking s ciljem dodatnog učvršćivanja savezništva s Kinom, ali i pokušaja da od kineskog predsjednika Xi Jinping izvuče konkretne ustupke u području energetike, trgovine i geopolitike. Putinov dvodnevni posjet dolazi neposredno nakon državnog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini, tijekom kojeg je Washington tvrdio da je ostvario važne diplomatske i trgovinske pomake
Analitičari smatraju da Moskva sada želi pokazati kako, unatoč približavanju Washingtona i Pekinga, Rusija ostaje najbliži kineski geopolitički partner.
Ed Price, viši suradnik New York Universitya, rekao je za CNBC da vrijeme Putinova dolaska nije slučajno. 'Putin Amerikancima šalje poruku da mogu dolaziti u Kinu koliko god žele, ali da je Rusija Kini bliža i veći prijatelj', rekao je Price.
Dodao je kako Putin želi ponovno potvrditi status Rusije kao najvažnijeg kineskog geopolitičkog saveznika, ali i osigurati nastavak kineske diplomatske potpore u vezi s ratom u Ukrajini. 'Dok god Putin ima teritorijalne ambicije na zapadu, odnosno u Ukrajini, mora imati diplomatski uspjeh na istoku, odnosno u Kini', rekao je Price.
Prema njegovim riječima, Kremlj dugoročno pokušava što snažnije vezati Kinu uz Rusiju dok se istovremeno suočava s onime što Moskva vidi kao prijetnju NATO-a u istočnoj Europi.
Jedna od potencijalno neugodnih tema sastanka mogle bi biti tvrdnje koje je objavio Financial Times, prema kojima je Xi navodno tijekom razgovora s Trumpom rekao da bi Putin jednog dana mogao 'požaliti' zbog invazije na Ukrajinu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova te je navode odbacilo i nazvalo 'čistom fikcijom'.
Ekonomist Sitao Xu iz Deloittea rekao je za CNBC kako Moskva od Pekinga traži određena sigurnosna jamstva u odnosu dviju država, dok Kina želi jasniju sliku o tome kako bi rat u Ukrajini mogao završiti. Istaknuo je i da Kini odgovara stabilan odnos s Rusijom zbog duge zajedničke granice. 'Rusija je najveći kineski susjed i imamo dugu granicu. Ako ne moramo brinuti o sigurnosti na zapadnom krilu, to je za nas veliko olakšanje', rekao je Xu.
Energetika će pritom biti jedna od ključnih tema razgovora. Rusija se nakon početka rata u Ukrajini i zapadnih sankcija sve više oslanja na Kinu i Indiju kao glavne kupce svoje nafte i plina, nakon što je gotovo izgubila europsko tržište.
Putin se nada da bi Kina konačno mogla dati zeleno svjetlo za projekt plinovoda Snaga Sibira 2, koji bi preko Mongolije povezivao Rusiju i Kinu te praktički udvostručio ruski izvoz plina prema kineskom tržištu.
Sergej Guriev, dekan London Business Schoola, rekao je da je upravo taj projekt glavni Putinov cilj u Pekingu. 'Glavni sporazum o kojem Putin želi razgovarati s Xijem je plinovod', rekao je Guriev. No Kina, upozoravaju analitičari, ne pokazuje pretjeranu žurbu. Peking je posljednjih godina diversificirao izvore energije i izgradio velike rezerve, zbog čega trenutačno nema isti osjećaj hitnosti kao Moskva.
'Rusiji taj plinovod treba jer je izgubila europsko tržište plina. Kina može čekati dok se ne smiri situacija na Bliskom istoku', rekao je Guriev.
Kina rusku energiju vidi kao važnu sigurnosnu rezervu u slučaju dodatnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu. 'Rusija ima nešto što Kina želi, a to je energija', rekao je Price. Osim energetike, Kremlj želi dodatno produbiti trgovinske veze s Kinom.
Putin je uoči puta poručio da su redoviti susreti dviju država 'važan i sastavni dio zajedničkih napora za razvoj odnosa i otključavanje njihova gotovo neograničenog potencijala'- Analitičari upozoravaju da je rusko gospodarstvo nakon rata postalo znatno ovisnije o Kini, posebno kada je riječ o tehnologiji, industrijskoj robi i potrošačkim proizvodima.
'Rusija je prije imala Europsku uniju kao glavnog trgovinskog partnera, ali se zbog rata u Ukrajini okrenula Kini i trgovina između dviju zemalja udvostručila se u posljednje četiri godine', rekao je Guriev. Dodao je kako je Kina danas najveći ruski trgovinski partner, što pokazuje koliko su se globalni trgovinski tokovi promijenili nakon početka rata u Ukrajini.