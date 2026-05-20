VIDEO Putin stigao kod Xija, Kina i Rusija jačaju savezništvo: 'Dragi prijatelju...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Peking, gdje ga je dočekao kineski čelnik Xi Jinping, svega nekoliko dana nakon posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Posjet dolazi u trenutku kada Moskva sve više ovisi o Pekingu zbog zapadnih sankcija i rata u Ukrajini, a analitičari ocjenjuju da Kina danas ima presudnu gospodarsku i političku ulogu za opstanak ruskog režima

Ovo je Putinovo prvo inozemno putovanje ove godine, što dodatno potvrđuje koliko je odnos s Kinom postao važan za Kremlj. Peking je najveći kupac ruske nafte i jedan od rijetkih velikih saveznika Moskve na međunarodnoj sceni. Putina je ispred Velike dvorane naroda dočekao Xi Jinping uz vojne počasti, crveni tepih i intoniranje himni dviju država. Uz počasnu gardu, dobrodošlicu su im poželjela i djeca koja su mahala kineskim i ruskim zastavama.

Russian President Vladimir Putin arrived in Beijing late Tuesday to reinforce ties with Chinese leader Xi Jinping and make progress on a long-stalled energy project

Nakon službenog rukovanja delegacija, dvojica lidera prvo su održala razgovore u užem formatu, rezervirane za osjetljivija pitanja, a potom i širi sastanak s izaslanstvima obiju država.

Putin je u uvodnom obraćanju Xija nazvao 'dragim prijateljem' te poručio kako su odnosi Moskve i Pekinga dosegnuli 'dosad nezabilježenu razinu'. Citirao je i kinesku poslovicu kojom je opisao koliko je dugo čekao novi susret s kineskim predsjednikom. Ruski predsjednik naglasio je i da je trgovinska razmjena između dvije zemlje u posljednjih četvrt stoljeća porasla više od 30 puta.

Xi je uzvratio kako su Kina i Rusija uspjele kontinuirano jačati političko povjerenje i stratešku suradnju te dodao da bi dvije države trebale još snažnije pomagati jedna drugoj u gospodarskom razvoju i međunarodnom pozicioniranju. Peking postaje središte globalne diplomacije Putinov dolazak uslijedio je neposredno nakon Trumpova posjeta Kini, prvog američkog predsjedničkog posjeta Pekingu u gotovo deset godina. Iako su obje strane razgovore opisale kao uspješne, konkretnih političkih rezultata bilo je malo, osim velikog dogovora o kupnji Boeingovih zrakoplova.

