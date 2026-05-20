Meloni eksplodirala zbog Izraela: Traži ispriku nakon šokantne snimke vezanih aktivista

Talijanska premijerka Giorgia Meloni zatražila je službenu ispriku Izraela nakon što su izraelske snage presrele flotilu pomoći za Gazu i privele stotine aktivista, među kojima je bilo i talijanskih državljana.
Kriza je dodatno eskalirala nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio snimku na kojoj se vide privedeni aktivisti kako kleče s vezanim rukama.
'Dobrodošli u Izrael. Mi smo ovdje gazde', poručio je Ben-Gvir na videu.
Meloni je takvo ponašanje nazvala 'neprihvatljivim'.
Italija traži hitno oslobađanje svojih državljana
Talijanska vlada objavila je da je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao izraelskog veleposlanika na razgovor i zatražio službeno objašnjenje. Rim tvrdi da je Izrael ignorirao izričite zahtjeve talijanske vlade.
Tajani je izjavio da je objavljena snimka 'suprotna svakom osnovnom poštivanju ljudskog dostojanstva'.
Netanyahu se ogradio od Ben-Gvira
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušao je ublažiti krizu poručivši da Ben-Gvirovo ponašanje 'nije u skladu s izraelskim vrijednostima i normama'.
Čak je i izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar snimku nazvao 'sramotnim prizorom'.
Među pritvorenima i talijanski zastupnik
Među aktivistima koje je Izrael priveo nalazi se i talijanski zastupnik Dario Carotenuto iz Pokreta pet zvijezda. Bivši talijanski premijer Giuseppe Conte incident je opisao kao 'oružanu otmicu'.
Odnosi Rima i Tel Aviva posljednjih mjeseci sve su napetiji. Meloni je ranije suspendirala sporazum o obrambenoj suradnji nakon incidenta u Libanonu kada su izraelske snage pucale prema talijanskom mirovnom konvoju.
Kritizirala je i izraelske poteze prema katoličkim vjernicima u Jeruzalemu te vojnu operaciju u Libanonu.
Francuska i Njemačka također reagirale
Francuska i Njemačka također su oštro reagirale zbog postupanja prema aktivistima.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot najavio je pozivanje izraelskog veleposlanika, dok je njemački veleposlanik u Izraelu incident nazvao 'potpuno neprihvatljivim'.