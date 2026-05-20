Meloni eksplodirala zbog Izraela: Traži ispriku nakon šokantne snimke vezanih aktivista

Talijanska premijerka Giorgia Meloni zatražila je službenu ispriku Izraela nakon što su izraelske snage presrele flotilu pomoći za Gazu i privele stotine aktivista, među kojima je bilo i talijanskih državljana.

Kriza je dodatno eskalirala nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio snimku na kojoj se vide privedeni aktivisti kako kleče s vezanim rukama.

'Dobrodošli u Izrael. Mi smo ovdje gazde', poručio je Ben-Gvir na videu.

Meloni je takvo ponašanje nazvala 'neprihvatljivim'.