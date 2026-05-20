Meloni eksplodirala zbog Izraela: Traži ispriku nakon šokantne snimke vezanih aktivista

M. Šurina

20.05.2026 u 18:48

Itamar Ben-Gvir i Georgia Meloni Izvor: Profimedia/montaža: tportal / Autor: Matteo Placucci / STEFANO CAROFEI / Zuma Press / Profimedia
Talijanska premijerka Georgia Meloni zatražila je službenu ispriku Izraela nakon što je izraelski ministar Itamar Ben-Gvir objavio snimku privedenih aktivista s flotile za Gazu kako kleče vezanih ruku

Talijanska premijerka Giorgia Meloni zatražila je službenu ispriku Izraela nakon što su izraelske snage presrele flotilu pomoći za Gazu i privele stotine aktivista, među kojima je bilo i talijanskih državljana.

Kriza je dodatno eskalirala nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio snimku na kojoj se vide privedeni aktivisti kako kleče s vezanim rukama.

'Dobrodošli u Izrael. Mi smo ovdje gazde', poručio je Ben-Gvir na videu.

Meloni je takvo ponašanje nazvala 'neprihvatljivim'.

Italija traži hitno oslobađanje svojih državljana

Talijanska vlada objavila je da je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao izraelskog veleposlanika na razgovor i zatražio službeno objašnjenje. Rim tvrdi da je Izrael ignorirao izričite zahtjeve talijanske vlade.

Tajani je izjavio da je objavljena snimka 'suprotna svakom osnovnom poštivanju ljudskog dostojanstva'.

Netanyahu se ogradio od Ben-Gvira

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušao je ublažiti krizu poručivši da Ben-Gvirovo ponašanje 'nije u skladu s izraelskim vrijednostima i normama'.

Čak je i izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar snimku nazvao 'sramotnim prizorom'.

Itamar Ben-Gvir Izvor: Profimedia / Autor: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Među pritvorenima i talijanski zastupnik

Među aktivistima koje je Izrael priveo nalazi se i talijanski zastupnik Dario Carotenuto iz Pokreta pet zvijezda. Bivši talijanski premijer Giuseppe Conte incident je opisao kao 'oružanu otmicu'.

Odnosi Rima i Tel Aviva posljednjih mjeseci sve su napetiji. Meloni je ranije suspendirala sporazum o obrambenoj suradnji nakon incidenta u Libanonu kada su izraelske snage pucale prema talijanskom mirovnom konvoju.

Kritizirala je i izraelske poteze prema katoličkim vjernicima u Jeruzalemu te vojnu operaciju u Libanonu.

Francuska i Njemačka također reagirale

Francuska i Njemačka također su oštro reagirale zbog postupanja prema aktivistima.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot najavio je pozivanje izraelskog veleposlanika, dok je njemački veleposlanik u Izraelu incident nazvao 'potpuno neprihvatljivim'.

DRASTIČAN ZAOKRET

Pretrage, kazne i deportacije: EU je pred najkontroverznijom migracijskom reformom dosad
Marc Gjidara za tportal

Korijeni su mu iz Drniša, tužio je Dylana zbog 'hrvatske krvi', pogurao Hrvatsku u EU
ZAOKRET U BUDIMPEŠTI

Europa sprema novi udar na Moskvu: Ni patrijarh Kiril više ne može mirno spavati

