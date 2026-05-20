Rusija gubi u Ukrajini: To je primijetio kineski Xi Jinping, a što čeka Trump?

Dok ruska vojska trpi ogromne gubitke bez većih teritorijalnih uspjeha, a ukrajinski dronovi sve češće pogađaju ciljeve duboko unutar Rusije, sve više analitičara procjenjuje da se odnos snaga u ratu počinje mijenjati.

Tijekom razgovora prošlog tjedna s Donaldom Trumpom u Pekingu kineski predsjednik Xi Jinping navodno je rekao da bi Vladimir Putin jednog dana mogao požaliti zbog invazije na Ukrajinu. Novi trendovi na bojištu sugeriraju da bi mogao biti u pravu. To otvara novu priliku za Trumpovu diplomaciju da pokuša završiti rat — ali drukčijim pristupom od onoga koji je dosad pokušavao, piše CNN.

Trendovi sada idu u korist Ukrajine Ruski načelnik Glavnog stožera Valerij Gerasimov i Kremlj nadali su se da će 2026. biti godina velikog proboja na istoku Ukrajine i osvajanja spornih regija u Donbasu. To se nije dogodilo. Naprotiv, Ukrajina je ove godine ostvarila teritorijalne dobitke i pritom nanijela velike gubitke ruskim snagama. Zapadne procjene govore da Rusija trenutno gubi između 30 i 40 tisuća vojnika mjesečno, uključujući poginule i ranjene, bez značajnijeg teritorijalnog napretka. Ukupni ruski gubici od početka invazije sada se procjenjuju na više od milijun ljudi, a tempo gubitaka premašuje ruske mogućnosti popunjavanja novih snaga. Pritisak postaje vidljiv i unutar same Rusije. Posljednjih dana čak je i jedan ruski zastupnik javno upozorio da gospodarstvo možda neće moći beskonačno financirati rat zbog golemih vojnih troškova i ekonomskih poremećaja. I sam Putin nedavno je izjavio da bi rat mogao biti „pri kraju“, što je neobična izjava za čovjeka koji je sukob godinama opisivao kao egzistencijalnu borbu.

Ukrajinski dronovi postali su ključno oružje Ukrajina danas više ne izgleda kao država koja se samo pokušava obraniti, nego kao vojni inovator koji mijenja pravila modernog ratovanja kroz masovnu uporabu autonomnih sustava. Duž bojišnice Ukrajina je uspostavila „zonu smrti“ duboku 10 do 15 kilometara u kojoj se ruske snage gotovo ne mogu kretati bez stalnih napada dronovima. Ukrajinski dronovi sada redovito gađaju vojne baze, tvornice, energetsku infrastrukturu, skladišta streljiva i logističke centre duboko unutar Rusije. Njihova sposobnost dosezanja Moskve navodno je čak pridonijela Putinovoj želji za privremenim primirjem tijekom proslave Dana pobjede kako bi se izbjegla mogućnost pojave dronova iznad glavnog grada. Ruska državna agencija ovog je tjedna izvijestila o jednom od najvećih ukrajinskih napada dronovima u blizini Moskve. Takvi napadi prisiljavaju Rusiju da raspršuje protuzračnu obranu, premješta zrakoplove i troši sve više resursa na zaštitu vlastitog teritorija. Putin sve dalje od ratnih ciljeva Ratovi se na kraju ne procjenjuju samo po crtama na karti nego po tome jesu li ostvarili političke ciljeve zbog kojih su pokrenuti. Putinovi ciljevi 2022. uključivali su podčinjavanje Ukrajine, slabljenje NATO-a i vraćanje Rusije u poziciju dominantne sile Euroazije. Danas se čini da su ti ciljevi sve dalje. Rusija nema nikakvu realnu mogućnost zauzimanja Kijeva, NATO je danas veći nego prije invazije zahvaljujući ulasku Finske i Švedske, a europske članice Saveza povećavaju vojna izdvajanja. Unatoč ogromnim gubicima, Putin za sada ima vrlo malo konkretnih rezultata koje može pokazati.