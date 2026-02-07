Zelenski otkrio pravi razlog američkog ultimatuma: Prvi put da su to predložili

‘Amerika je prvi put predložila da se dva pregovaračka tima sastanu u Sjedinjenim Američkim Državama, vjerojatno u Miamiju, za tjedan dana. Potvrdili smo svoje sudjelovanje’, rekao je Zelenski, komentiravši američki ultimatum.

Iz Washingtona i Moskve zasad nema službenih komentara, no američki predsjednik Donald Trump od povratka na dužnost snažno zagovara prekid sukoba. U međuvremenu, Rusija nastavlja napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što tijekom ledenih uvjeta uzrokuje nove, raširene nestanke struje diljem zemlje, piše BBC.

Danas je Zelenski novinarima govorio o drugom krugu mirovnih pregovora održanom u Abu Dhabiju, pod američkim posredovanjem, koji su završili u petak bez vidljivog napretka. Rekao je da ‘teška pitanja ostaju teška’, ponajprije ona koja se odnose na teritorijalne ustupke na koje je Ukrajina pod pritiskom.

Dodao je da se prvi put razgovaralo o mogućnosti trilateralnog sastanka čelnika država, a ne samo njihovih predstavnika, no upozorio je da su ‘za to potrebni pripremni elementi’.