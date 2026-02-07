Zelenski otkrio pravi razlog američkog ultimatuma: Prvi put da su to predložili

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Sjedinjene Američke Države žele da rat između Ukrajine i Rusije završi do lipnja te da su obje strane pozvane na nove razgovore u SAD već sljedeći tjedan
‘Amerika je prvi put predložila da se dva pregovaračka tima sastanu u Sjedinjenim Američkim Državama, vjerojatno u Miamiju, za tjedan dana. Potvrdili smo svoje sudjelovanje’, rekao je Zelenski, komentiravši američki ultimatum.
Iz Washingtona i Moskve zasad nema službenih komentara, no američki predsjednik Donald Trump od povratka na dužnost snažno zagovara prekid sukoba. U međuvremenu, Rusija nastavlja napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što tijekom ledenih uvjeta uzrokuje nove, raširene nestanke struje diljem zemlje, piše BBC.
Danas je Zelenski novinarima govorio o drugom krugu mirovnih pregovora održanom u Abu Dhabiju, pod američkim posredovanjem, koji su završili u petak bez vidljivog napretka. Rekao je da ‘teška pitanja ostaju teška’, ponajprije ona koja se odnose na teritorijalne ustupke na koje je Ukrajina pod pritiskom.
Dodao je da se prvi put razgovaralo o mogućnosti trilateralnog sastanka čelnika država, a ne samo njihovih predstavnika, no upozorio je da su ‘za to potrebni pripremni elementi’.
Amerikanci sve žele završiti do ljeta
Na pitanje postoji li vremenski okvir za postizanje sporazuma, odgovorio je: ‘Amerikanci kažu da žele sve učiniti do lipnja.’ ‘Zašto prije ovog ljeta?’, dodao je. ‘Razumijemo da će njihova domaća pitanja u SAD-u imati utjecaj.’ Među njima su i međuizbori u studenom, koji bi mogli promijeniti odnos snaga u američkoj politici.
Dok se diplomatski napori nastavljaju, nastavljaju se i ruski udari na ukrajinsku energetsku mrežu. ‘Ruski kriminalci izveli su još jedan masovni napad na ukrajinska energetska postrojenja’, objavio je ukrajinski ministar energetike Denys Šmihal na Telegramu.
Na meti su bile trafostanice koje upravljaju protokom električne energije te nadzemni dalekovodi koji ‘čine okosnicu ukrajinske električne mreže’, naveo je Šmihal, dodajući da su pogođene i elektrane. Ukrajinski državni operator mreže Ukrenergo priopćio je da se ‘manjak električne energije u elektroenergetskom sustavu Ukrajine značajno povećao’ nakon najnovijih napada.
Zelenski je na društvenim mrežama objavio da je u napadu u petak navečer sudjelovalo više od 400 dronova i 40 projektila. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je većinu, ali ne sve. ‘Glavne mete bile su energetska mreža, proizvodna postrojenja i distribucijske trafostanice’, naveo je, dodajući da je šteta zabilježena u najmanje četiri regije.
U zapadnoj regiji Lavov napadnuta je elektrana Dobrotvir, ostavivši tisuće ljudi bez struje, prema riječima regionalnog čelnika Maksima Kozitskog. Najmanje 6000 ljudi ostalo je bez električne energije zbog uvođenja satnih redukcija, dodao je. Pogođena je i elektrana Burštin u susjednoj Ivano-Frankivskoj regiji.
U Kijevu su se građani ponovno sklanjali u stanice podzemne željeznice. Među njima je bila i Oksana Kihtenko, koja je za Reuters rekla: ‘Oni nas tjeraju da živimo u nehumanim uvjetima. Bez grijanja, bez struje.’
Rusija: Kijev ne pokazuje volju za trajnim mirom
Rusija je istodobno optužila Kijev da ne pokazuje stvarnu volju za trajnim mirom. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u petak je ustvrdio da je Ukrajina odgovorna za ubojstvo visokog generala ruske vojske, tvrdeći da je cilj bio ‘ometanje pregovaračkog procesa’.
Tko stoji iza tog napada zasad nije poznato.
Zelenski je ranije ovog tjedna rekao da je od početka ruske invazije u veljači 2022. poginulo oko 55.000 ukrajinskih vojnika. BBC je u međuvremenu potvrdio imena gotovo 160.000 poginulih na ruskoj strani.