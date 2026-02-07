Amerikanci postavili ultimatum Ukrajini: Žele mirovni sporazum već do ožujka

Američki pregovarački tim je ukrajinskim kolegama predložio i da o mirovnom sporazumu odlučuju građani na referendumu uz istovremenu provedbu izbora. No, s obzirom na stanje na terenu i neriješena pitanja, postavljeni rok je 'maštovit'
Američki pregovarački tim, predvođen posebnim izaslanicima Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, tijekom nedavnih sastanaka u Abu Dhabiju i Miamiju prenijeli su svojim ukrajinskim kolegama da bi trebali što prije provesti referendum o mirovnom sporazumu s Rusijom, doznaje Reuters.
Naime, Amerikanci žele postizanje mirovnog sporazuma do ožujka ove godine, uz organizaciju brzih izbora i navedenog referenduma.
Stručnjaci smatraju da je taj rok nerealan, jer još uvijek nisu riješena ključna pitanja, a prije svega teritorijalni status okupiranih ukrajinskih regija.
Nemogući zahtjevi
Predloženo je da bi o mirovnom sporazumu odlučivali građani Ukrajine na referendumu koji bi se održao zajedno s izborima, moguće već u svibnju. Iako Ukrajinci nemaju ništa protiv takvog scenarija, postavljeni rok su ocijenili "maštovitim".
Naime, organizacija izbora bi zahtijevala izmjene zakona, jer su oni zabranjeni tijekom izvanrednog stanja, a sama organizacija bi potrajala barem šest mjeseci. Uz to, Ukrajina inzistira na primirju tijekom cijele kampanje, što će možda biti i nemoguće tražiti od Rusije.
Naravno, dodaju da ništa nije dogovoreno dok ne budu zajamčene sigurnosne garancije SAD-a i partnera. Najveća prepreka brzome miru tako ostaje istočni Donbas. Naime, Rusija zahtijeva potpunu kontrolu nad cijelim područjem, a Ukrajina to drži neprihvatljivim, kao i ruski prijedlog da im prodaje jeftinu struju iz nuklearke u Zaporižji.