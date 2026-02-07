Amerikanci postavili ultimatum Ukrajini: Žele mirovni sporazum već do ožujka

Američki pregovarački tim, predvođen posebnim izaslanicima Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, tijekom nedavnih sastanaka u Abu Dhabiju i Miamiju prenijeli su svojim ukrajinskim kolegama da bi trebali što prije provesti referendum o mirovnom sporazumu s Rusijom, doznaje Reuters.

Naime, Amerikanci žele postizanje mirovnog sporazuma do ožujka ove godine, uz organizaciju brzih izbora i navedenog referenduma.

Stručnjaci smatraju da je taj rok nerealan, jer još uvijek nisu riješena ključna pitanja, a prije svega teritorijalni status okupiranih ukrajinskih regija.