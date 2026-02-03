ruski napad

Zelenski: Čekamo reakciju SAD-a

I.V./Hina

03.02.2026 u 22:36

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
Bionic
Reading

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Ukrajina čeka reakciju SAD-a na ruske noćne napade na gradove njegove zemlje koji su uzrokovali daljnju štetu na energetskoj infrastrukturi te usmrtili dvoje ljudi u Zaporižji

"Očekujemo odgovor Sjedinjenih Država na ruske napade. Američki je prijedlog bio zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu tijekom diplomatskih napora i hladnog zimskog razdoblja", rekao je Zelenski u svom večernjem videoobraćanju.

Zelenski je rekao da se od Ukrajine očekivalo da će dati ustupke, ali da je i na Rusiji da napravi ustupke, prije svega "kako bi se zaustavila agresija".

vezane vijesti

U napadu ruskog drona u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižji ubijeno dvoje ljudi u dobi od 18 godina, a devetero je ozlijeđeno, rekao je regionalni guverner. Ivan Fedorov, pišući na Telegramu, rekao je da su oštećene četiri visoke stambene zgrade. U Zaporiškoj regiji zračna uzbuna ostala je na snazi ​​24 sata nakon što je proglašena.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima da predsjednik Donald Trump nije iznenađen najnovijim ruskim napadom na Ukrajinu.

vezane vijesti

preporučujemo

pomirljivo i lukavo

pomirljivo i lukavo

Kinezi su skužili Donroevu doktrinu: Dok Amerikanci šalju krstarice, Peking ima drugu taktiku
OTKRIVENI IDENTITETI

OTKRIVENI IDENTITETI

Američko Ministarstvo pravosuđa povuklo tisuće Epsteinovih dokumenata: 'Pogriješili smo'
narušeni odnosi

narušeni odnosi

Iran i EU proglasili jedne druge teroristima: Može li nam Teheran stvarno zaprijetiti?

najpopularnije

Još vijesti