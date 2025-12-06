DUGAČAK I SADRŽAJAN RAZGOVOR

Zelenski se ispričao s Witkoffom i Trumpovim zetom: Dogovorili kako dalje s Putinom

B. S. / Hina

06.12.2025 u 20:21

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Pepe Torres
Bionic
Reading

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je održao dugačak i "sadržajan" telefonski razgovor s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom.

"Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama", napisao je Zelenskij na X-u.

Witkoff i Kushner održali su pregovore s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Miamiju prošli tjedan, što su obje strane nazvale "konstruktivnim raspravama o unaprjeđenju vjerodostojnog puta prema trajnom i pravednom miru u Ukrajini".

Witkoff bi trebao Umerova informirati o njegovu posjetu Moskvi i sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će otputovati u London u ponedjeljak kako bi se sastao sa Zelenskijem, kao i s britanskim i njemačkim čelnicima, kako bi raspravljali o situaciji u Ukrajini i pregovorima koje predvodi SAD.

"Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je cijela poanta nastojanja 'koalicije voljnih'", napisao je Macron na X-u.

