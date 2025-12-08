Završio sastanak Zelenskog s europskim liderima, oglasili se Francuzi

Zelenski je nakon sastanka poručio da je 'danas ključno jedinstvo Europe i Ukrajine, kao i jedinstvo Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Država', ponovivši poruke koje je ranije izrekao pred novinarima.

'Danas smo održali detaljan razgovor o našim zajedničkim diplomatskim naporima s američkom stranom, uskladili zajednički stav o važnosti sigurnosnih jamstava i obnove te dogovorili iduće korake', rekao je Zelenski.

Dodao je i da je održan poseban razgovor o daljnjoj obrambenoj potpori Ukrajini.

'Zahvalan sam čelnicima na spremnosti da budu uz naš narod i pomognu nam na putu približavanja miru', rekao je Zelenski.