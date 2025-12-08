Završio sastanak Zelenskog s europskim liderima, oglasili se Francuzi

Završio je sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Njemačke i Francuske u Londonu. Europski čelnici razgovarali su o najnovijem nacrtu mirovnog plana kojim bi se okončao rat u Ukrajini
Zelenski je nakon sastanka poručio da je 'danas ključno jedinstvo Europe i Ukrajine, kao i jedinstvo Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Država', ponovivši poruke koje je ranije izrekao pred novinarima.
'Danas smo održali detaljan razgovor o našim zajedničkim diplomatskim naporima s američkom stranom, uskladili zajednički stav o važnosti sigurnosnih jamstava i obnove te dogovorili iduće korake', rekao je Zelenski.
Dodao je i da je održan poseban razgovor o daljnjoj obrambenoj potpori Ukrajini.
'Zahvalan sam čelnicima na spremnosti da budu uz naš narod i pomognu nam na putu približavanja miru', rekao je Zelenski.
Prema pisanju britanskih medija, britanski premijer Keir Starmer dočekao je Zelenskog ispred Downing Streeta u rano poslijepodne, poručivši da svaki dogovor mora sadržavati čvrsta i vjerodostojna sigurnosna jamstva za Ukrajinu.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da zapadni saveznici „imaju mnogo aduta“ uoči predstojećih mirovnih razgovora, naglašavajući da Zapad i dalje kontrolira tempo pregovora.
Nakon sastanka iz Elizejske palače poručuju da će se dodatno raditi na tome da Ukrajina dobije snažne i pouzdane sigurnosne garancije. Uz to, navodi se da će plan obuhvatiti i mjere za dugoročnu obnovu zemlje.
S druge strane, njemački kancelar Friedrich Merz uoči sastanka izrazio je određenu skepsu prema „nekim detaljima“ koji se nalaze u najnovijim dokumentima pristiglim iz SAD-a. Njegov komentar dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump optužio Zelenskog da nije pročitao najnoviji prijedlog, o kojem su prošlog vikenda razgovarali američki i ukrajinski dužnosnici.
Kako navodi BBC-jev dopisnik James Landale, radi se o dijelu Trumpove sada već prepoznatljive strategije pritiska.
Nakon grupnog fotografiranja po sastanku, četvorica čelnika odbila su odgovoriti na novinarska pitanja te su kratko još razgovarali na crvenom tepihu, nakon čega su se rukovali.
Starmer i Zelenski potom su se vratili u zgradu britanskog premijera na nastavak bilateralnih razgovora, dok su Macron i Merz pješice napustili Downing Street.
Zelenski je potom otputovao preko La Manchea u Bruxelles, gdje ga očekuju sastanci s dužnosnicima NATO-a te predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.