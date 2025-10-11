Zelenski: Ako je Trump donio mir u Gazu može i u Ukrajinu

"Čestitao sam predsjedniku Donaldu J. Trumpu na njegovom uspjehu i sporazumu o Bliskom istoku koji je uspio postići, što je izvanredno postignuće. Ako se rat može zaustaviti u jednoj regiji, onda se sigurno mogu zaustaviti i drugi ratovi, uključujući rat koji vodi Rusija", kazao je Zelenskij na svojoj stranici na društvenoj mreži Facebook.

Zelenskij je rekao da je obavijestio Trumpa o ruskim napadima na ukrajinski energetski sustav, dan nakon jednog od najvećih ruskih bombardiranja zbog kojeg su deseci tisuća kućanstava ostali bez električne energije i u kojem je poginulo sedmogodišnje dijete.