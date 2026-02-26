Eksplozije tresu Kabul: Eskalirao sukob Afganistana i Pakistana

Nekoliko snažnih eksplozija potreslo je Kabul rano u petak ujutro, nekoliko sati nakon što je talibanska vlada objavila da je pokrenula ofenzivu na granici protiv Pakistana, izvijestili su novinari AFP-a u afganistanskoj prijestolnici
Eksplozije su se čule diljem grada počevši od oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu, dok su stanovnici mogli čuti borbene zrakoplove. Prema prvim informacijama, gađani su ciljevi talibanske vojske, a zasad nema informacija o žrtvama.
Afganistanska vojska napala je pakistanske vojne objekte uz granicu u četvrtak, kao odgovor na smrtonosne bombaške napade prošlog vikenda.Talibani izviješćuju o velikim gubicima pakistanske vojske, te osvojenim položajima.
Na drugoj strani, pakistanska vlada priopćila je da su talibani pogrešno procijenili situaciju i otvorili ničim izazvanu vatru na više lokacija u sjeverozapadnoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, na što su pakistanske snage sigurnosti odgovorile trenutačnim i učinkovitim odgovorom.
Dvije zemlje su u listopadu postigle krhko primirje nakon smrtonosnih prekograničnih sukoba, no borbe su se otad ipak nastavile duž granice duge 2574 kilometra.