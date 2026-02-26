Eksplozije tresu Kabul: Eskalirao sukob Afganistana i Pakistana

Eksplozije su se čule diljem grada počevši od oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu, dok su stanovnici mogli čuti borbene zrakoplove . Prema prvim informacijama, gađani su ciljevi talibanske vojske, a zasad nema informacija o žrtvama.

Afganistanska vojska napala je pakistanske vojne objekte uz granicu u četvrtak, kao odgovor na smrtonosne bombaške napade prošlog vikenda.Talibani izviješćuju o velikim gubicima pakistanske vojske, te osvojenim položajima.

Na drugoj strani, pakistanska vlada priopćila je da su talibani pogrešno procijenili situaciju i otvorili ničim izazvanu vatru na više lokacija u sjeverozapadnoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, na što su pakistanske snage sigurnosti odgovorile trenutačnim i učinkovitim odgovorom.

Dvije zemlje su u listopadu postigle krhko primirje nakon smrtonosnih prekograničnih sukoba, no borbe su se otad ipak nastavile duž granice duge 2574 kilometra.