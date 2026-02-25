Moćni ruski avion pao usred Kazahstana: Piloti se spasili u zadnji čas

Vojni zrakoplov Suhoj Su-30SM kazahstanskog ratnog zrakoplovstva srušio se u srijedu u regiji Karagandy. Posada se uspjela katapultirati prije nego li je zrakoplov pao na tlo.

"Lovački zrakoplov Su-30SM srušio se danas tijekom planiranog trenažnog leta u regiji Karagandy. Posada se odmah katapultirala. Piloti su živi i nema prijetnje njihovim životima ili zdravlju. Pod liječničkim su nadzorom", navodi se u priopćenju, kojeg prenosi Aero.telegraf.rs.