Moćni ruski avion pao usred Kazahstana: Piloti se spasili u zadnji čas

Suhoj Su-30SM kazahstanskog ratnog zrakoplovstva srušio se u srijedu u regiji Karagandy. Posada se spasila katapultiranjem
Vojni zrakoplov Suhoj Su-30SM kazahstanskog ratnog zrakoplovstva srušio se u srijedu u regiji Karagandy. Posada se uspjela katapultirati prije nego li je zrakoplov pao na tlo.
"Lovački zrakoplov Su-30SM srušio se danas tijekom planiranog trenažnog leta u regiji Karagandy. Posada se odmah katapultirala. Piloti su živi i nema prijetnje njihovim životima ili zdravlju. Pod liječničkim su nadzorom", navodi se u priopćenju, kojeg prenosi Aero.telegraf.rs.
Inače, kazahstansko ratno zrakoplovstvo raspolaže s oko 260 zrakoplova različitih tipova te broji oko 12.000 ljudi. Osim spomenutog Suhoja, u aktivnoj službi imaju još i 20 zrakoplova Su-27 i 4 Su-27UB.
Suhoj Su-30SM je u upotrebu uveden 2023. godine, kad su zamijenjeni MiG-29 i MiG-31. Kazahstanu su bili ponuđeni i Rafalei, no posao nije realiziran, jer je zamjenik zapovjednika zračnih snaga ocijenio da Suhoji imaju komparativnu prednost "u smislu cijene i kvalitete", izvijestili su tada mediji.
Inače, tijekom noći je pao i zrakoplov F-16 turskog ratnog zrakoplovstva. Pilot nije preživio.