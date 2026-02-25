drugi danas

Moćni ruski avion pao usred Kazahstana: Piloti se spasili u zadnji čas

M.Da.

25.02.2026 u 17:30

Suhoj Su-30SM
Suhoj Su-30SM Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia
Bionic
Reading

Suhoj Su-30SM kazahstanskog ratnog zrakoplovstva srušio se u srijedu u regiji Karagandy. Posada se spasila katapultiranjem

Vojni zrakoplov Suhoj Su-30SM kazahstanskog ratnog zrakoplovstva srušio se u srijedu u regiji Karagandy. Posada se uspjela katapultirati prije nego li je zrakoplov pao na tlo.

"Lovački zrakoplov Su-30SM srušio se danas tijekom planiranog trenažnog leta u regiji Karagandy. Posada se odmah katapultirala. Piloti su živi i nema prijetnje njihovim životima ili zdravlju. Pod liječničkim su nadzorom", navodi se u priopćenju, kojeg prenosi Aero.telegraf.rs.

Inače, kazahstansko ratno zrakoplovstvo raspolaže s oko 260 zrakoplova različitih tipova te broji oko 12.000 ljudi. Osim spomenutog Suhoja, u aktivnoj službi imaju još i 20 zrakoplova Su-27 i 4 Su-27UB. 

Suhoj Su-30SM je u upotrebu uveden 2023. godine, kad su zamijenjeni MiG-29 i MiG-31. Kazahstanu su bili ponuđeni i Rafalei, no posao nije realiziran, jer je zamjenik zapovjednika zračnih snaga ocijenio da Suhoji imaju komparativnu prednost "u smislu cijene i kvalitete", izvijestili su tada mediji.

Inače, tijekom noći je pao i zrakoplov F-16 turskog ratnog zrakoplovstva. Pilot nije preživio.

