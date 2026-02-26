Novi krug pregovora Ukrajine i Rusije: Poznati detalji

Idući krug mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije uz posredovanje SAD-a trebao bi se održati u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima početkom ožujka, rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

'Potrebno je finalizirati sve što je postignuto u smislu istinskih sigurnosnih jamstava te pripremiti sastanak šefova država', rekao je Zelenski u videoporuci. Takav bi samit mogao pomoći u rješavanju 'ključnih pitanja', dodao je. 'Kada je riječ o Rusiji, takvom personaliziranom režimu, onda još i više nego u drugim zemljama'.

Zelenski je to rekao nakon razgovora ukrajinskog i američkog izaslanstva održanih u Švicarskoj, koji su bili priprema za novi trilateralni sastanak s Rusijom. Zelenski je rekao da je nekoliko puta razgovarao s ukrajinskim pregovaračima Rustemom Umerovom i Davidom Arakhamiom, kao i s posebnim izaslanicima SAD-a Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

I spoke with President Trump’s envoys Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @JaredKushner, following the outcomes of their meetings with Rustem Umerov and David Arakhamia today. We are grateful to @POTUS for his personal efforts to end this war.



