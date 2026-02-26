Pršte reakcije nakon poruke EK o pobačaju, oglasili se i hrvatski eurozastupnici

Organizatori inicijative pozvali su Komisiju da podnese prijedlog za financijsku potporu državama članicama koja bi im omogućila siguran prekid trudnoće za sve u Europi koji nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju. Zatražili su da EU osnuje dobrovoljni fond za pomoć ženama koje trebaju otputovati u drugu državu kada njihove vlade ne mogu ili ne žele jamčiti pristup usluzi pobačaja. Europsku građansku inicijativu za siguran i dostupan pobačaj u Europi Moj glas, moj izbor potpisalo više od 1,1 milijuna građana EU-a u 19 država članica.

Europska komisija je u četvrtak, odgovarajući na inicijativu za siguran i dostupan pobačaj , odlučila da neće predložiti financijski instrument za tu svrhu te je poručila da države članice imaju mogućnost koristiti svoja sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) kako bi podržale pristup uslugama pobačaja.

Iako osnovni zahtjev inicijative nije prihvaćen, njeni zagovornici ocjenjuju da uputa da se sredstva EU-a koriste za ostvarivanje prava na pobačaj predstavlja političku pobjedu jer potvrđuje to pravo na razini EU-a.

Nika Kovač, jedna od koordinatorica inicijative, odluku je ocijenila 'povijesnom' jer 'Europska komisija prvi put vrlo jasno navodi da se sredstva EU-a mogu koristiti za jamčenje pristupa sigurnom pobačaju, posebno za žene koje inače ne bi mogle pristupiti njemu ni pod kojim okolnostima'.

'Ovo nije simbolično. Ovo je potvrda političke predanosti pravima žena. To bez sumnje potvrđuje da je pristup sigurnom pobačaju pitanje javnog zdravlja i socijalne pravde te da Europska unija ima i nadležnost i odgovornost djelovati'.

No, dodala je, 'razočarani smo što nisu dodijelili nikakva dodatna sredstva.'

Zadovoljstvo na političkom centru i ljevici

Odluku su, kao potvrdu prava žena na siguran pobačaj, pozdravili političari europskih stranaka ljevice i centra u Europskom parlamentu te Lina Gálvez, predsjednica Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM).

'Pozdravljam današnje objave izvršne potpredsjednice Roxane Mînzatu i povjerenice Hadje Lahbib o daljnjim mjerama nakon europske građanske inicijative 'Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj', koju je Europski parlament podržao u rezoluciji usvojenoj u prosincu 2025. Ovo je prvi put da je Europska komisija priznala da se sredstva EU-a mogu koristiti za osiguravanje sigurnog pobačaja', rekla je Galvez.

Europski Zeleni ocijenili su u svojoj reakciji da je Komisija 'učinila važan korak u pravom smjeru priznavši da EU mora podržavati spolna i reproduktivna prava žena' i istaknuli kako odluka pokazuje da se fondovi EU-a mogu koristit za financiranje pobačaj žena iz zemalja gdje je to pravo ograničeno.

Hrvatski eurozastupnik iz redova Zelenih Gordan Bosanac odluku nazvao 'pobjedom za 20 milijuna žena u EU-u'.

'Danas svjedočimo povijesnoj odluci koja po prvi puta na razini Europske unije šalje poruku da žene zaista imaju pravo na izbor i vlastitu autonomiju. (...) Ovo je velika pobjeda žena diljem Europe. Ovo je velika pobjeda građana EU i dobar primjer kako EU možemo mijenjati ‘odozdo', rekao je Bosanac podsjetivši da je inicijativu prije dvije godine pokrenula Slovenka Nika Kovač.

'Razlog? Žene u Poljskoj umiru, na Malti ih se kažnjava, a u Italiji pravo na pobačaj postoji samo na papiru. Ništa drugačije stanje nije ni u Hrvatskoj gdje žene poput Mirele Čavajde moraju preći granicu kako bi svoje pravo ostvarile kada im je vlastiti život u opasnosti', ističe hrvatski eurozastupnik.

Njegovo mišljenje dijeli i Marko Vešligaj, eurozastupnik u klubu socijaldemokrata (S&D) i potpredsjednik odbora FEMM.

"Ovo je pobjeda građanske inicijative, pobjeda građana, u borbi za dostojanstvo i zdravstvenu skrb. A osjećam pobjedu i osobno jer smo i moj tim i ja kroz Odbor za rodnu ravnopravnost i Europski parlament dali sve od sebe da se ovo dogodi", kaže Vešligaj.

'Očekivano je da je Vlada RH šutjela tijekom ovog procesa jer je i Hrvatska jedna od zemalja u kojoj je teško dobiti zdravstvenu uslugu pobačaja te će ova odluka značiti mnogo i za naše sugrađanke, ali i jasna je poruka svima- dokidanje prava žena se neće tolerirati!', napominje SDP-ov eurozastupnik.

Njegov klub europskih socijalista i demokrata u svojoj je reakciji istaknuo kako je "formalno priznanje prava na pobačaj od strane EU-a ogroman korak".

'Iako žalimo što je Komisija odlučila ne podnijeti prijedlog za novi pravni akt kojim bi se osigurala financijska potpora državama članicama kako bi se omogućilo pružanje sigurne skrbi za pobačaj ženama koje ne mogu pristupiti tom pravu u državi članici u kojoj žive, pozdravljamo činjenicu da je Komisija otvorila jasan put za ove zdravstvene usluge korištenjem ESF+', stoji u reakciji S&D-a.

Klub zastupnika liberala Renew kopji pripada političkom centru također je izrazio zadovoljstvo odlukom Komisije poručivši da 'pozdravlja jasnoću glede financiranja' te 'pozvao na dugoročna jamstva' za osiguranje prava žena na pobačaj.

'Danas je ostvaren stvarni napredak u pravima žena u Europi. Komisija potvrđuje da financiranje EU-a može podržati pristup sigurnom pobačaju, nešto što nikada prije nije bilo tako jasno navedeno', istaknula je francuska eurozastupnica Valerie Hayer. predsjednica kluba liberala.

'Sada moramo graditi na ovom napretku osiguravajući da se pobačaj izričito spomene u nadolazećoj Strategiji za ravnopravnost spolova i da se podrži jasno dodijeljenim sredstvima u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru', poručila je Hayer.

Nezadovoljna desnica

Europska desnica je odluku Komisije oštro napala a u kritikama su joj je se pridružili i neki zastupnici Europske pučke stranke s desnog centra koja za sada nije izravno i skupno reagirala.

Desni političari u svojim kritikama prije svega ističu da je Komisija zašla u područje u kolima EU nema nadležnosti i tako narušila suverenitet članica.

Zastupnica u Europskom parlamentu iz Slobodarske stranke Austrije (OFP) Elisabeth Dieringer ustvrdila je da je "ono što se ovdje prodaje kao ženska politika u stvarnosti sljedeći pokušaj Bruxellesa da otme nacionalne ovlasti i izravan poticaj za turizam pobačaja“.

'To je upravo metoda Bruxellesa: nema zakona, nema otvorene rasprave o temeljnim načelima, već milijarde u fondovima kao poluga za ideologiju. ESF+ nije samoposlužna trgovina za ljevičarske kulturne ratove', rekla je Dieringer koja u Europskom parlamentu pripada desnom klubu Patriota za Europu.

Slično mišljenje dijeli i hrvatski eurozastupnik Tomislav Sokol (HDZ/EPP).

'Rješenje Europske komisije prema kojemu bi se široka dostupnost pobačaja trebala osigurati državnim financiranjem preko Europskog socijalnog fonda + održava privid poštovanja državnog suvereniteta i principa supsidijarnosti, a u stvari debelo zalazi u kompetencije država članica. Na državama je odluka hoće li financirati pobačaj europskim sredstvima, ali im je dana ta mogućnost, a znamo da je nadležnost u stvari kod onih koji drže blagajnu. Ovime se svjesno podržava jednu duboko ideološku agendu i daje vjetar u leđa radikalnoj ljevici koja koristi EU institucije za zaobilaženje volje nacionalnog elektorata', poručio je Sokol.

"Očito je jedan od novih ciljeva, koje nam dosad nitko nije komunicirao, taj da države koje manje ubijaju svoju nerođenu djecu sustignu one koje to rade u većoj mjeri. Umjesto utrke u razvoju, dobili smo utrku u odumiranju", smatra Sokol.