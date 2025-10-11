Ruski napadi 'zamračili' Kijev, struja im napokon vraćena

Hitne službe vratile su struju u mnoge dijelove Ukrajine nakon što su ruski napadi dronovima i raketama tijekom noći u petak pogodili energetska postrojenja, i zamračili velike dijelove Kijeva i drugih područja te prekinuli opskrbu vodom

U najnovijem masovnom napadu usmjerenom na energetski sustav dok se približava zima, opskrba strujom prekinuta je u devet regija, a više od milijun kućanstava i tvrtki privremeno je ostalo bez struje diljem zemlje. Na jugoistoku Ukrajine, sedmogodišnjak je poginuo kada je pogođen njegov dom, a najmanje 20 ljudi je ozlijeđeno.

Struja je vraćena u 240.000 kućanstava u južnoj regiji Odese nakon noćnog ruskog napada, priopćila je u subotu ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK. Dužnosnici Odese izvijestili su ranije u subotu o šteti na energetskoj infrastrukturi. U Kijevu je stambena zgrada u centru grada oštećena projektilom, dok su na lijevoj obali Dnjepra, koji dijeli glavni grad, gomile čekale na autobusnim stanicama jer je metro bio u kvaru. Ljudi su punili boce s vodom na distribucijskim mjestima. "Nismo uopće spavali", rekla je Ljuba, umirovljenica, dok je čekala na punjenje vode. "Od 2:30 ujutro bilo je toliko buke. Do 3:30 nismo imali struje, plina, vode. Ničega." Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da je više od 800.000 kupaca u jednom trenutku bilo bez struje u Kijevu.