Zbog branitelja prekinut festival u Benkovcu: 'Vikali su ZDS, policija nije napravila ništa!'

Zbog skupine branitelja koji prosvjeduju zbog 'Nosi se' festivala otkazana je predstava koja se trebala održati u sklopu tog festivala u Benkovcu, objavila je na svom Facebook profilu novinarka Melita Vrsaljko

Vrsaljko je napisala i da je branitelje pokušala snimiti s javne površine, no da ju je tada njih 20 okružilo i vrijeđalo. 'Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od "vođa" benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira', napisala je organizatorica festivala Vrsaljko na Facebooku.

'Ljudi su me okružili, vrijeđali i prijetili mi. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel', ispričala je Vrsaljko za 24 sata. Vrsaljko je ispričala kako se oko 100 ljudi, uključujući i pripadnike Torcide iz Zadra, prošetalo do mjesta gdje se predstava trebala održati. 'Tijekom marša pjevali su pjesme i stalno vikali “Za dom spremni”. Zvali smo policiju ali nije reagirala, iako su bili prisutni tamo. Nisu mogli obuzdati te ljude. Sve je bilo kaotično. Posjetitelji su napustili od straha festival jer policija nije mogla zaustaviti te ljude. Uz to, rekli su mi da napustim grad jer ne mogu garantirati moju sigurnost', kazala je.