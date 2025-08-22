Zbog branitelja prekinut festival u Benkovcu: 'Vikali su ZDS, policija nije napravila ništa!'

Zbog skupine branitelja koji prosvjeduju zbog 'Nosi se' festivala otkazana je predstava koja se trebala održati u sklopu tog festivala u Benkovcu, objavila je na svom Facebook profilu novinarka Melita Vrsaljko
Vrsaljko je napisala i da je branitelje pokušala snimiti s javne površine, no da ju je tada njih 20 okružilo i vrijeđalo.
'Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od "vođa" benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira', napisala je organizatorica festivala Vrsaljko na Facebooku.
'Ljudi su me okružili, vrijeđali i prijetili mi. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel', ispričala je Vrsaljko za 24 sata.
Vrsaljko je ispričala kako se oko 100 ljudi, uključujući i pripadnike Torcide iz Zadra, prošetalo do mjesta gdje se predstava trebala održati. 'Tijekom marša pjevali su pjesme i stalno vikali “Za dom spremni”. Zvali smo policiju ali nije reagirala, iako su bili prisutni tamo. Nisu mogli obuzdati te ljude. Sve je bilo kaotično. Posjetitelji su napustili od straha festival jer policija nije mogla zaustaviti te ljude. Uz to, rekli su mi da napustim grad jer ne mogu garantirati moju sigurnost', kazala je.
Posjetitelji festivala opisali su atmosferu kao strašnu i zastrašujuću.
'Ljudi su strahovali da će doći do masovne tučnjave, jako puno od tih ljudi su bili pijani. Ovo je zaista strašno. Pa gdje mi to živimo? Ovo više nije normalno, postali smo zemlja slučaj s ovim ustašlukom', rekli su neki od svjedoka.
Festival 'Nosi se' održava od 22. do 29. kolovoza u Benkovcu, a program je usmjeren na dekonstrukciju rata i nasilja te promicanje nenasilja, solidarnosti i pluralizma kroz izvedbena djela i razgovore u formi Diskurzivnog releja.
Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, bosanskohercegovačkog glazbenika. Nastupavši pod pseudonimima Graha, Diplomatz ili Bosanski psiho, muzičku karijeru započeo u okviru underground scene s hardcore punk bendom Rupa u zidu, a zatim izvodio samostalno vokalno i instrumentalno kao svirač električne gitare.
Tijekom festivala trebali su se prikazivati filmovi Mirotvorac, Divlje cvijeće i Dečko iz kraja, a u diskurzivnom programu sudjelovati Staša Aras, Sofija Kordić, Barbara Matejčić, Dunja Gusić, Melita Vrsaljko, Nataša Govedić, Marko Vučetić, Emir Imamović Pirke i Ramiz Huremagić. Festival je trebao završiti 29. kolovoza predstavom Teatra &td Mrzim istinu u režiji Olivera Frljića, uz Diskurzivni relej sinteze pod nazivom Istinom protiv nasilja.
Svi programi za publiku su besplatni, uz mogućnost donacije. Izvedbe su po planu trebale biti na platou iza Gradske knjižnice Benkovac, osim nastupa Damira Avdića koji je trebao biti na terasi kultne picerije Pape. Festival organizira umjetnička organizacija Teatro VeRRdi iz Zadra u suradnji s udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova.