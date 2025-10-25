Njemačka policija razbila bandu koja je prodavala krivotvorine Picassa i Rembrandta

Policija je prošli tjedan uhitila, a zatim uvjetno pustila na slobodu navodnog predvodnika krivotvoritelja, 77-godišnjaka iz jugozapadne Njemačke. On i njegovih deset suučesnika suočeno je s optužbama za organiziranu zavjeru radi prijevare s krivotvorenim umjetničkim djelima.

U istodobnim racijama realiziranim u srijedu u zoru 15. listopada, policija je ušla u više prostora širom Njemačke i Švicarske, zaplijenivši pritom dokumente, mobitele i više sumnjivih umjetničkih krivotvorina, objavila je policija u Bavarskoj koja je vodila operaciju.

Policija je prvi put otkrila aktivnosti grupe u trenutku kada je glavni osumnjičenik na prodaju ponudio dvije navodno originalne Picassove slike, među kojima i onu na kojoj je prikazana fotografkinja i aktivistica Dora Maar, njegova dugogodišnja partnerica i muza.