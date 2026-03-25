Zbog američkog plana pale cijene nafte

U subotu američki predsjednik Donald Trump odredio je Iranu rok od 48 sati za otvaranje Hormuškog tjesnaca, zaprijetivši napadom na iranske elektrane. Iran je već upozorio da će odgovoriti napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama uz Perzijski zaljev.

Raspoloženje na tržištu obilježile su u prvoj polovini tjedna vijesti o pregovorima koji bi trebali dokončati rat na Bliskom istoku.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 3,58 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 100,91 dolar. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 2,55 dolara i stajao je 89,80 dolara.

U ponedjeljak Trump je pomaknuo rok za pet dana, istaknuvši "produktivne razgovore" s Teheranom.

Iran je opovrgnuo razgovore, a ministar vanjskih poslova Abas Arakči napisao je na X-u da je Hormuški tjesnac otvoren, pripisavši poremećaje u prometu SAD-u.

Američki predsjednik želio je odgodom roka samo sniziti cijene nafte, poručio je Teheran.

U utorak navečer SAD i Izrael ponovo su napali nuklearnu elektranu u Bushehru, izvijestila je Iranska agencija za atomsku energiju (AEOI). Projektil je pogodio šire područje elektrane i samo postrojenje nije oštećeno, dodali su.

Teheran je u srijedu uzvratio napadima na lokacije u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kiryat Shmou, i na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahrainu, izvijestili su iranski mediji.

Pozornost tržišta privuklo je u međuvremenu izvješće New York Timesa prema kojem je Washington Teheranu poslao plan s 15 točaka o dokončanju rata.

Upućeni izvor potvrdio je da je SAD poslao plan, napominje Reuters.

"Jedan jedincati naslov može u značajnoj mjeri podići i spustiti cijene nafte (...)", napisali su u srijedu analitičari Citija.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči razgovarao je pak s kolegama iz Turske, Pakistana i Egipta, uz signal da bi pregovori mogli biti posredni.

Izvori u pakistanskom ministarstvu vanjskih poslova rekli su turskoj novinskoj agenciji Anadolu da se "pomak" u pitanju potencijalnih razgovora SAD-a i Irana očekuje unutar 48 sati.

Iran još razmatra američki prijedlog, rekao je za Reuters u srijedu neimenovani visoki iranski dužnosnik, unatoč početnoj negativnoj reakciji. Time je naznačio da ga Teheran zasada nije definitivno odbio, napominje Reuters.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u utorak bio jeftiniji za 13,03 dolara i stajao je 132,21 dolar.