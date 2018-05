Zašto je bavarski kardinal ustao protiv raspela u državnim ustanovama?

Koji je pravi razlog pristanka Kim Jong-una na prekid pokusa atomskim oružjem? Prošle godine svijet je potrošio 1,7 tisuća milijardi dolara na vojsku, najviše od Hladnog rata. Hoće li EU lupiti po džepu Mađarsku i Poljsku zbog njihovih autokratskih vlada? Zašto Gerharda Schrödera tuži bivši muž njegove buduće supruge? U pregledu tjedna Davorke Grenac čitajte o važnim i zanimljivim događajima

'To je eksproprijacija raspela u ime države. Odluka bavarskog čelnika izaziva podjele, nemir i neprijateljstvo.'

Vjerski vođe i političari na to su glasno reagirali, ali najoštriji kritičar Söderove odluke bio je čelnik Njemačke biskupske konferencije, kardinal Reinhard Marx , izjavivši prošlog ponedjeljka u dnevniku Süddeutsche Zeitung:

Povijesni susret predsjednika Sjeverne i Južne Koreje Kim Jong-una i Moon Jae-ina prošao je uz prijateljske zagrljaje i potpisivanje mirovnog sporazuma, ali ostaje pitanje zašto je sjeverni vuk iznenada odjenuo janjeću kožu i odlučio prekinuti pokuse s nuklearnim oružjem. Je li to htio ili morao? - pita magazin Forbes i navodi studiju grupe geologa koja otkriva da je uslijed pet nuklearnih eksplozija izvršenih pod planinom Mantap došlo do potresa i stvaranja goleme rupe u podzemlju, zbog čega se planina urušila i oslobodila put radioaktivnoj prašini koja se mogla širiti prema Kini i drugim susjedima.

Više od polovine Bavaraca izjašnjavaju se kao rimokatolici, više nego u svim ostalim saveznim državama u Njemačkoj, pa FDP-ovci tvrde da Markus Söder i njegov CSU zlorabe vjeru zbog stranačkog probitka , podsjećajući na to da su regionalni izbori 14. listopada te je ovo pravo vrijeme da se raspelom počne jurišati na glasove konzervativnih katolika.

Trgovinski rat na relaciji SAD – Kina zagrijava se i bez carinske paljbe. The New York Times prošlog tjedna piše da Washington razmišlja o zabrani bavljenja osjetljivim istraživanjima na tlu SAD-a za kineske građane jer bi to Kini moglo koristiti za dodatne prodore na polju novih tehnologija.

Razmišlja i Europska unija o tome kako da uskratom fondova pokori autokratske vlade Mađarske i Poljske zbog nepoštivanja demokratskih vrijednosti napadima na vladavinu prava i neovisnost pravosuđa. A udarac po džepu ipak najviše boli, jer Mađarska je od početka članstva 2004. iz razvojnih fondova povukla 34 milijarde eura, a Financial Times podsjeća da je u proračunu Europske unije, vrijednom milijardu eura, za razdoblje 2014.-2020. Poljskoj dodijeljeno 80 milijardi eura kohezijskih razvojnih sredstava, najviše od svih članica.

Ako ste nakupili godina, sjetit ćete se moćne Pravde, Lenjinova razglasa za komunističku pravicu, Staljinova glasila, glavnog propagandnog medija Sovjetskog Saveza. Redakcija je prošlog tjedna obilježila 106 godina od izlaska prvog broja. Nakon raspada SSSR-a Pravda je u dva navrata prestajala izlaziti, ali je ipak preživjela. Na vrhuncu izlaženja imala je 11 milijuna tiraže, danas proda jedva stotinu tisuća. Dok su ruski tajkuni kupovali engleske nogometne klubove, Pravdu su kupila dva grčka (posrnula) tajkuna.