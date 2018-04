Bavarska vlada naredila postavljanje raspela u sve javne ustanove i izazvala žestoku raspravu

U Njemačkoj se u srijedu razvila rasprava oko isticanja vjerskih simbola u javnim ustanovama nakon što je vlada savezne države Bavarske donijela odluku o obaveznom postavljanju raspela u sve javne ustanove.

'Bavarskom premijeru nije do vjere nego do predizborne kampanje. Raspela koja vise na zidu samo zato jer su to vlasti tako odlučile, ne koriste nikome', rekao je Lars Kastelucci iz ljevičarske Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), ukazujući na izbore koji se u Bavarskoj održavaju u listopadu.

U utorak je Bavarska vlada pod vodstvom novog premijera Markusa Soedera iz konzervativne Kršćansko-socijalne unije (CSU) donijela odluku o postavljanju raspela u ulazne prostore svih javnih ustanova. Soeder je tom prilikom objasnio da raspelo nije vjerski simbol nego simbol identiteta.