vruća linija

Putin razgovarao s Kim Jong Unom o sastanku s Trumpom

V. B./Hina

13.08.2025 u 06:00

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Artem Geodakyan / Sputnik / Profimedia
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom i obavijestio ga o planiranom sastanku koji će održati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci ovog tjedna, priopćio je Kremlj u utorak

Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA je izvijestila o razgovoru dvojice čelnika, ne spominjući sastanak zakazan za petak između Putina i Trumpa.

Kim i Putin su razgovarali o razvoju odnosa zemalja u okviru sporazuma o strateškom partnerstvu potpisanog prošle godine, "koji potvrđuje njihovu volju za jačanjem suradnje u budućnosti", priopćila je KCNA.

vezane vijesti

Putin je izrazio zahvalnost za pomoć Sjeverne Koreje u "oslobađanju" Kurske regije u zapadnoj Rusiji u ratu protiv Ukrajine i "hrabrost, herojstvo i požrtvovni duh koji su pokazali vojnici Korejske narodne armije", navodi se.

Sjeverna Koreja poslala je više od 10.000 vojnika u Rusiju kao potporu njezinom ratu u Ukrajini i vjeruje se da planira još jedno raspoređivanje, prema procjeni južnokorejske obavještajne službe.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VRBAS I BAČKA PALANKA

VRBAS I BAČKA PALANKA

Neredi u Srbiji: Vučićeve pristalice napale prosvjednike pirotehnikom i kamenjem
MOBY DREA

MOBY DREA

Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura
NA PARKIRALIŠTU

NA PARKIRALIŠTU

Masovna tučnjava na ulazu u Medulin, sudjelovala i djeca, policija blokirala područje

najpopularnije

Još vijesti